ИССЛЕДОВАНИЕ Что сильнее всего нервирует эстонских водителей

Опрос показал, что 67% водителей злятся, если другой водитель не показывает сигнал маневра, 56% водителей очень раздражаются, когда другой автомобиль внезапно вклинивается в их полосу движения, а половина водителей злится, когда их коллеги едут медленнее установленного скоростного режима, резко тормозят или пользуются за рулем мобильным телефоном.

По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам в "If Kindlustus", результаты опроса показывают, что для людей приоритетом является как можно быстрее добраться до места назначения, и их раздражают водители, которые им мешают.

- К сожалению, водителей гораздо меньше беспокоит, когда другие водители превышают скорость, подвергая опасности других и себя - только пятую часть из них это беспокоит. Но с началом учебного года мы должны принять во внимание тот факт, что теперь люди будут проводить в дорожном движении еще больше времени. Поэтому нужно либо начинать двигаться гораздо раньше, либо, если уже ясно, что в пункт назначениявовремя не успеть, смириться с этим и не совершать эмоциональных маневров. Слишком быстрая езда в плотном трафике, по сути, ничего не дает, - объясняет Круус.