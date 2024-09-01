С началом учебного года в городах увеличивается количество пробок, что требует от водителей большей вежливости и терпения. По данным опроса, проведенного "If Kindlustus", эстонских водителей больше всего раздражает, когда кто-то вклинивается перед ними в их полосу движения, и особенно если он при этом не показывает сигнал поворота.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Что сильнее всего нервирует эстонских водителей
Опрос показал, что 67% водителей злятся, если другой водитель не показывает сигнал маневра, 56% водителей очень раздражаются, когда другой автомобиль внезапно вклинивается в их полосу движения, а половина водителей злится, когда их коллеги едут медленнее установленного скоростного режима, резко тормозят или пользуются за рулем мобильным телефоном.
По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам в "If Kindlustus", результаты опроса показывают, что для людей приоритетом является как можно быстрее добраться до места назначения, и их раздражают водители, которые им мешают.
- К сожалению, водителей гораздо меньше беспокоит, когда другие водители превышают скорость, подвергая опасности других и себя - только пятую часть из них это беспокоит. Но с началом учебного года мы должны принять во внимание тот факт, что теперь люди будут проводить в дорожном движении еще больше времени. Поэтому нужно либо начинать двигаться гораздо раньше, либо, если уже ясно, что в пункт назначениявовремя не успеть, смириться с этим и не совершать эмоциональных маневров. Слишком быстрая езда в плотном трафике, по сути, ничего не дает, - объясняет Круус.
Из результатов опроса видно, что треть водителей отвлекаются на жестикуляцию или крики других водителей в их сторону. 17% водителей не терпят, когда им сигналят. В то же время, 12% водителей признались, что сами жестикулируют или кричат в сторону других водителей. Треть водителей заявили, что превышают скорость, а пятая часть - что вклиниваются на чужую полосу. Однако каждый десятый водитель признался, что намеренно не позволяет другому автомобилю сменить полосу движения в пробке, даже если тот подает соответствующий сигнал.
- Дорожное движение - это искусство компромисса, и пробки вызывают эмоции у многих водителей, но если вымещать их на других, пробки не исчезнут. Поэтому не стоит жестикулировать, кричать или сигналить другим участникам дорожного движения, так как это не приносит пользы и только отвлекает многих. Также стоит проявлять терпение, если кто-то начинает движение немного медленнее. Не всегда нужно сигналить. К сожалению, 12 процентов водителей признались, что подают сигнал, даже если машина впереди не двигается уже секунду или две, - добавил Круус.
Сравнение культуры дорожного движения в странах Балтии показывает, что эстонские водители явно более эмоциональны, чем другие, когда кто-то вклинивается на их полосу. Латвийским водителям действуют на нервы водители, которые медленно едут или неожиданно тормозят. Литовских водителей, напротив, больше других раздражают велосипеды, мопеды и мотоциклы, проезжающие между машинами.