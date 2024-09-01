День будущего в Нарве: возможности для молодежи в творческом секторе

Мероприятие, ранее известное как бизнес-день, проводится в рамках Station Narva в сотрудничестве с "OBJEKT" уже в шестой раз. Дискуссии и семинары посвящаются рынку труда будущего, предпринимательству, новым направлениям креативной экономики, ее проблемам и возможностям как на индивидуальном, так и на уровне сообщества. Участниками дискуссии и менторами семинаров Дня будущего являются эксперты и лидеры общественного мнения в области общественного и устойчивого развития, а также креативной экономики, среди которых руководитель научно-образовательного центра "Энергия" Дарья Саар, руководитель русскоязычной программы "Tehnopol Startup IDA Hub" Ольга Курдовская, представитель Эстонского зеленого движения и эксперт по вопросам справедливого перехода Керту Лахеранд, руководитель "ZenFrog Lab" Александр Битсков.

На воркшопе "Новые горизонты - предпочтительные варианты будущего Ида-Вирумаа", проводимом экспертами Эстонского зеленого движения, будет предпринята попытка изменить распространенную точку зрения, будто будущее Ида-Вирумаа связано только с угрозами и рисками. Во время мастер-класса будет применен метод айсберга будущего футуриста Сохаила Инаятуллы для практики мышления, направленного в будущее, и создания интересных и устойчивых сценариев будущего Ида-Вирумаа путем анализа социокультурного образа региона.

- С помощью Дня будущего мы хотим мотивировать и поощрять его участников учиться, исследовать, смотреть в будущее с решимостью и мудростью, а также управлять своей карьерой, - комментирует Яна Будковская, руководитель Дня будущего. - Мы концентрируемся на том, чтобы дискуссии и мастерские не оставались просто теоретическими лекциями и упражнениями, а могли стимулировать создание новых видов приложений, предприятий и, следовательно, рабочих мест. Например, искусственный интеллект можно применять в сферах от производства до музыки, что идеально соответствует профилю Ида-Вирумаа. В этом регионе существует огромный потенциал и специфические ноу-хау, но важно развивать контакты и сотрудничество между различными областями, чтобы оставаться конкурентоспособными как в нашем родном регионе, так и по всей Эстонии и за рубежом.