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В Эстонии объявлен Школьный мир

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Школьный мир был объявлен в 2024 году в Раквере.
Школьный мир был объявлен в 2024 году в Раквере. Фото: Tiit Poom

Первого сентября в Эстонии по традиции объявили Школьный мир - торжественная церемония состоялась на этот раз в Раквере, как пишет новостной портал Rus.ERR.

На церемонии выступили президент Союза защиты детей Эне Томберг, мэр Раквере Трийн Варек и министр образования Кристина Каллас. Были организованы ярмарка и праздничный концерт.

Rus.ERR напоминает, что цель заключения Школьного мира - объединить учеников, учителей, руководителей школ и родителей во имя формирования лучшей безопасной и дружелюбной школьной среды. Школьный мир в Эстонии объявляют с 1999 года.

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Эстония
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