Первого сентября в Эстонии по традиции объявили Школьный мир - торжественная церемония состоялась на этот раз в Раквере, как пишет новостной портал Rus.ERR.
В Эстонии объявлен Школьный мир
На церемонии выступили президент Союза защиты детей Эне Томберг, мэр Раквере Трийн Варек и министр образования Кристина Каллас. Были организованы ярмарка и праздничный концерт.
Rus.ERR напоминает, что цель заключения Школьного мира - объединить учеников, учителей, руководителей школ и родителей во имя формирования лучшей безопасной и дружелюбной школьной среды. Школьный мир в Эстонии объявляют с 1999 года.