В Эстонии объявлен Школьный мир

На церемонии выступили президент Союза защиты детей Эне Томберг, мэр Раквере Трийн Варек и министр образования Кристина Каллас. Были организованы ярмарка и праздничный концерт.

Rus.ERR напоминает, что цель заключения Школьного мира - объединить учеников, учителей, руководителей школ и родителей во имя формирования лучшей безопасной и дружелюбной школьной среды. Школьный мир в Эстонии объявляют с 1999 года.