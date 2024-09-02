Автовладельцы все чаще покрывают текущие расходы в рассрочку

«Потребители все чаще оплачивают непредвиденные расходы, используя различные способы оплаты. Поскольку поставщики финансовых услуг начали предлагать оплату различных услуг частями или в рассрочку, мы наблюдаем значительный рост использования этих услуг», – отмечает директор Elke Tallinn Райдо Розенфельд.

70% клиентов, участвовавших в исследовании, обслуживают свои автомобили у официальных дилеров, так как считают это гарантией качества. Как показало исследование, обслуживание у дилера особенно важно для тех владельцев автомобилей, которые придают значение истории обслуживания и сохранению гарантии, чтобы легко продать автомобиль на вторичном рынке по окончании лизинга.

Согласно исследованию, проведенному Elke Tallinn, для владельцев автомобилей также важно местоположение сервиса при выборе услуг по обслуживанию, диагностике, ремонту и другим услугам.

По словам Розенфельда, можно предположить, что рост популярности оплаты услуг технического обслуживания и ремонта в кредит частично связан с тем, что у официальных дилеров этот процесс стал более удобным.