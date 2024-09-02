Начало учебного года в этом году особенное: впервые в новой независимой Эстонии все первоклассники начнут учиться, а группы детского сада будут работать на эстонском языке. Все 4-е классы также перейдут на обучение на эстонском языке.
Исторический момент: все первоклассники пойдут учиться на эстонском языке
«Это выведет нас на новый путь и, надеюсь, через десять лет в будущее, где мы больше не будем дифференцировать детей по их родному языку в системе образования, и каждый будет иметь равные возможности продолжить учебу и добиться успеха в жизни», – сказала министр Кристина Каллас. «Эта реформа готовилась давно, и школы, руководители школ, и государство предприняли совместные усилия. Мы приложим еще усилий и вместе осуществим эту реформу».
Переход на эстоноязычное образование начнется в детских садах, 1 и 4 классах с сентября этого года и продлится до 2030 года согласно закону. На реализацию плана действий по переходу на эстоноязычное образование в стратегии государственного бюджета на 2024-2027 годы запланирован 221 миллион евро, к которым добавлены внешние средства в размере 28,6 миллиона евро. В таком же порядке переход будет поддержан и в 2027-2030 годах. В мероприятиях, поддерживающих переход, участвуют Институт эстонского языка, Департамент образования и молодежи, Rajaleidja, университеты, Союз родителей, Касса по безработице, Фонд интеграции, VeniVidiVic, НКО замещающих учителей и другие партнеры.
Для успешного перехода необходимо, чтобы школа и дом работали вместе. Министерство подготовило методические материалы для образовательных учреждений о том, как поддержать детей в детском саду и учащихся в школе и какую поддержку предложить родителям.
При обучении на эстонском языке ребенка, чей родной язык отличается от эстонского, очень важно дать обратную связь ребенку и семье. Для ребенка нормально иметь так называемый период молчания, когда он приобретает знания, но не выражает их ни на каком языке. Период молчания может длиться как месяц, так и гораздо дольше, и очень важно, чтобы учителя это учитывали.
Информация и советы Rajaleidja также полезны родителям; семинары и информационные материалы Союза родителей программы языкового погружения; встречи родительской академии Нарвского колледжа Тартуского университета.
Для поддержки работы преподавателей составлены списки рекомендуемых учебных материалов, а также практических и необходимых материалов. Например, перечень рекомендуемых учебных материалов для переходных групп и классов детского сада; список учебных материалов по эстонскому языку как второму на сайте Sõnaveeb; платформа e-koolikott, которая позволяет осуществлять поиск по ключевым словам, таким как комплексное изучение предметов и языков, языковое погружение и т. д.
Чтобы все учебные заведения получили как можно больше необходимой информации для поддержки всех сторон, участвующих в переходе, министерство составило информационное письмо с важными ссылками на различные законы, возможности изучения языка, методическую подготовку и другие аспекты, связанные с переходом.