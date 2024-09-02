Большую часть бесплатных курсов в Ида-Вирумаа можно пройти только на русском языке

Жительница Ида-Вирумаа Эрелин Зирк хотела принять участие в проводимых при поддержке государства курсах повышения квалификации и возмущена тем, что интересующее ее обучение на эстонском языке не проводится, передает ERR.

"У меня свой ресторан, и я хотела пойти в Ида-Вируский центр профессионального обучения изучать составление меню и сметы. Оказалось, что обучение ведется только на русском языке", – рассказала ERR Зирк.

В настоящее время Ида-Вируский центр профессионального обучения предлагает 67 финансируемых государством курсов повышения квалификации: 50 на русском языке и 17 – на эстонском. Преподаватели объясняют это слабым знанием эстонского языка среди жителей Ида-Вирумаа.

"Около 70% жителей Ида-Вирумаа – русские по национальности. И 40% из них владеют эстонским языком на начальном уровне. Если мы будем предлагать обучение только на эстонском языке, мы лишим очень большую часть населения возможности участвовать в курсах", – констатировала руководитель программ Департамента образования и по делам молодежи Аннели Луйк.

"Когда взрослые учащиеся достигнут [соответствующего] уровня владения эстонским языком, тогда мы сможем начать больше обслуживать их на эстонском языке. Сейчас наша цель – предоставить возможности и поддержку русскоязычным взрослым учащимся, которым необходимо найти себе новое применение на рынке труда", – пояснила директор по учебной части Ида-Вируского центра профессионального обучения Кристи Арон.