В понедельник, 2 сентября, вместе со всеми остальными учащимися учебу в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны начали и 24 будущих чиновника погранохраны.
Нарвский центр Академии МВД стал по сути колледжем, где учат на пограничников
Это не совсем обычные учащиеся, как отмечается в сообщении Академии МВД, а уже опытные в трудовой жизни люди со всей Эстонии, которые решили сделать поворот в своей карьере и участвовали в конкурсе на рабочее место в Департаменте полиции и погранохраны. Теперь они будут получать знания об охране границы в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны.
По словам ректора Академии внутренней обороны Куно Таммеару, прежде ни одна учебная группа не проходила обучение в Нарве в полном объеме. "В этом смысле начинающая сегодня учебу группа и все обучение - особенные и первые", - подчеркнул он.
- Наряду с преподавателями из Академии внутренней обороны у нас преподают 26 приглашенных преподавателей из Департамента полиции и погранохраны, являющиеся очень сильными специалистами и практиками. Кроме того, Нарва из-за своего местоположения и разнообразной пограничной инфраструктуры является особенным местом даже в контексте Европы и здесь чуть ли не идеальная среда, чтобы получать необходимые для охраны внешней границы Европы знания и умения, - сказал Таммеару.
Пилотный проект на европейские деньги
Обучение по специальности продолжится год и семь месяцев. Все теоретические и практические занятия и упражнения будут проходить в нарвском регионе. Рабочие обязанности выпускников будут связаны с охраной внешней границы Евросоюза в Эстонии.
Вчера начавшая учебу группа создана на средства Европейского союза, о чем сообщил директор колледжа полиции и погранохраны Академии МВД Кристиан Яани. По его словам, речь идет о пилотном проекте, но есть надежда на продолжение практики постоянного обучения специалистов в приграничной Нарве.
- Цель состоит в том, чтобы в долгосрочной перспективе мы постоянно присутствовали в Нарве с группами уровня профессионального обучения, - сказал Яани в комментарии для ERR. - На данный момент эта группа является пилотной, и планируется, что обучение здесь продлится полтора года, после чего будем смотреть дальше. Нужно учитывать, что эта группа особенная, потому что 95 процентов преподавателей - это приглашенные преподаватели из Идаской префектуры, и они делают это параллельно с основной работой. Поэтому запускать одновременно несколько учебных групп, вероятно, будет слишком сложно, но в будущем можно рассмотреть вариант, при котором одна группа завершает обучение, а другая начинает.
Нарвский учебный центр превратился в колледж
Нарвский учебный центр Академии внутренней обороны был достроен и открылся четыре года назад. Его огромное здание включает в себя как учебные аудитории, так и общежитие, а также многое другое для проведения обучения. До сих пор центр не использовался в режиме, так сказать, колледжа, но теперь его нагрузят учебой по полной программе.
По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, более активное использование Нарвского учебного центра является важным шагом как для расширения полицейского обучения, так и для развития региона.
- В случае Нарвского учебного центра большое значение имеет региональный аспект, ведь именно такие шаги - большее привлечение возможностей и людей региона - позволяют в более широком смысле увеличить присутствие государства в регионе. С обучением тут пограничников мы наверняка оживим и разовьем общую среду в Нарве, собирая здесь со всей Эстонии людей, желающих служить нашему государству и охранять его безопасность, - прокомментировал Ляэнеметс.