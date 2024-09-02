Нарвский центр Академии МВД стал по сути колледжем, где учат на пограничников

- Цель состоит в том, чтобы в долгосрочной перспективе мы постоянно присутствовали в Нарве с группами уровня профессионального обучения, - сказал Яани в комментарии для ERR. - На данный момент эта группа является пилотной, и планируется, что обучение здесь продлится полтора года, после чего будем смотреть дальше. Нужно учитывать, что эта группа особенная, потому что 95 процентов преподавателей - это приглашенные преподаватели из Идаской префектуры, и они делают это параллельно с основной работой. Поэтому запускать одновременно несколько учебных групп, вероятно, будет слишком сложно, но в будущем можно рассмотреть вариант, при котором одна группа завершает обучение, а другая начинает.

Нарвский учебный центр превратился в колледж

Нарвский учебный центр Академии внутренней обороны был достроен и открылся четыре года назад. Его огромное здание включает в себя как учебные аудитории, так и общежитие, а также многое другое для проведения обучения. До сих пор центр не использовался в режиме, так сказать, колледжа, но теперь его нагрузят учебой по полной программе.

По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, более активное использование Нарвского учебного центра является важным шагом как для расширения полицейского обучения, так и для развития региона.

- В случае Нарвского учебного центра большое значение имеет региональный аспект, ведь именно такие шаги - большее привлечение возможностей и людей региона - позволяют в более широком смысле увеличить присутствие государства в регионе. С обучением тут пограничников мы наверняка оживим и разовьем общую среду в Нарве, собирая здесь со всей Эстонии людей, желающих служить нашему государству и охранять его безопасность, - прокомментировал Ляэнеметс.