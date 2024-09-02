ВИДЕО Йыхвиская основная школа начала новый учебный год уже в воскресенье

- Я думаю, вы согласитесь со мной, что сегодняшнее начало нового года даже важнее, чем 1 января. Это первый день начала нашего первого нового года - День знаний, - обратилась Лийна Михкельсон, директор Йыхвиской основной школы, к школьной семье, собравшейся в большом зале концертного дома.

Она напомнила детям, идущим в первый класс, девиз школы: их полет начинается здесь - из Йыхвиской основной школы. "То, что мы можем быть вместе и давать вам знания в течение девяти лет, делает эту школу по-настоящему важной для вас. Как в природе маленькой птичке приходится много работать крыльями, чтобы взлететь и полететь, так и вам предстоит узнать много нового и интересного на первых порах. Но однажды вы станете такими же сильными, как ваши родители, - орлами, которые делают один взмах крыла и парят", - сказала она.