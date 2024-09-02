Поддержка для малого бизнеса в Ида-Вирумаа закончилась

- Все ходатаи, чей план проекта был к пятнице одобрен, были проинформированы по электронной почте о том, что мы закроем прием заявок в понедельник и будем рассматривать их в порядке поступления. Ходатаи, чей план проекта прошел предварительную консультацию и был одобрен, могут подать заявку до этого срока. Заинтересованность предпринимателей в поддержке была очень велика, и за последнюю неделю стоимость поступивших проектов составила почти треть всего бюджета, - сказала Моника Ханков, руководитель отдела поддержек EISA.

- С самого начала основной целью фонда справедливого перехода было стать семенем для развития региональной экономики, и отрадно видеть, что смягчение условий предоставления поддержки, вступившее в силу в декабре прошлого года, помогло ему прорасти. Немного грустно, что закончились свободные деньги этой меры и мы вынуждены закрыть прием заявок, но в то же время хорошо, что предприниматели Ида-Вирумаа наконец открыли для себя полезность этой меры и воспользовались возможностью. Это разнообразит бизнес-среду в Ида-Вирумаа и обеспечит конкурентоспособность местных предпринимателей в будущем, - сказал Иван Сергеев, координатор фонда справедливого перехода при Министерстве финансов.