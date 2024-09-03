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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ Васкнарвский порт назван жемчужиной Причудья

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Порт Васкнарва был построен за полтора года, подготовительные работы заняли шесть лет.
Порт Васкнарва был построен за полтора года, подготовительные работы заняли шесть лет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На заключительном мероприятии программы Европейского союза по трансграничному сотрудничеству порт Васкнарва и работа, проделанная в Алутагузе по повышению потенциала добровольных спасателей, получили международное признание.

Начатый в 2014 году проект трансграничного сотрудничества Эстонии и России "Local Fire" был направлен на предотвращение и локализацию крупных лесных и ландшафтных пожаров в приграничных районах Эстонии и России. 

В волости Алутагузе действуют три добровольные спасательные команды: в Ийзаку, Яамакюла и Мяэтагузе - всего более 60 человек.

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