На заключительном мероприятии программы Европейского союза по трансграничному сотрудничеству порт Васкнарва и работа, проделанная в Алутагузе по повышению потенциала добровольных спасателей, получили международное признание.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ⟩ Васкнарвский порт назван жемчужиной Причудья
Начатый в 2014 году проект трансграничного сотрудничества Эстонии и России "Local Fire" был направлен на предотвращение и локализацию крупных лесных и ландшафтных пожаров в приграничных районах Эстонии и России.
В волости Алутагузе действуют три добровольные спасательные команды: в Ийзаку, Яамакюла и Мяэтагузе - всего более 60 человек.