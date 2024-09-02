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Достойного отца ждут признание и почет

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В прошлом году почетного титула "Папы года города Кохтла-Ярве" и награды был удостоен Урмо Тапнер - образцовый отец четверых сыновей.
В прошлом году почетного титула "Папы года города Кохтла-Ярве" и награды был удостоен Урмо Тапнер - образцовый отец четверых сыновей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского городского собрания до 5 октября принимает предложения на конкурс "Папа года".

От горожан ждут рассказов о папах и дедушках, являющихся примером для семьи и активно участвующих в жизни города.

Кандидат должен быть зарегистрированным жителем Кохтла-Ярве и жить здесь. Ходатайствовать могут как горожане лично, так и действующие на территории Эстонии организации и учреждения. В преддверии Дня отца на торжественный прием будут приглашены все участники конкурса, а победитель получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.

Этот ежегодный конкурс проводится с 2016 года. В прошлом году почетного титула и награды был удостоен Урмо Тапнер - образцовый отец четверых сыновей.

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