Достойного отца ждут признание и почет

От горожан ждут рассказов о папах и дедушках, являющихся примером для семьи и активно участвующих в жизни города.

Кандидат должен быть зарегистрированным жителем Кохтла-Ярве и жить здесь. Ходатайствовать могут как горожане лично, так и действующие на территории Эстонии организации и учреждения. В преддверии Дня отца на торжественный прием будут приглашены все участники конкурса, а победитель получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.