КОНКУРС! Предлагайте кандидатов на участие в конкурсе признания лучших предприятий и гражданских объединений Ида-Вирумаа

Главный приз за "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа - 2024" будет вручен предприятию, чья деятельность и сделанное за последние годы оказали значительное влияние на регион.

Кроме того, предприятия и гражданские объединения удостоятся признания еще в семи номинациях: "Малое предприятие года в Ида-Вирумаа", "Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа", "Дело года в области зеленого поворота в Ида-Вирумаа", "Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа", "Дело года в рамках программы поддержки местной собственной инициативы в Ида-Вирумаа", "Ида-вируское гражданское объединение года". Кандидат на признание за коммерческое достижение года должен осуществлять экономическую деятельность в Ида-Вирумаа. Кандидат из числа гражданских объединений должен быть зарегистрирован в Ида-Вирумаа. Кандидат не должен быть налоговым должником. Один кандидат может быть представлен в нескольких номинациях.

Кандидаты могут быть представлены учреждениями, предприятиями, самоуправлениями, гражданскими объединениями и частными лицами.

Чтобы выдвинуть кандидатов, надо не позднее 23 сентября заполнить на сайте Ида-Вируского центра предпринимательства ivek.ee форму, в которой нужно выбрать номинацию выдвижения и обосновать, за какие достижения и дела кандидат выдвигается.

Член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сёэт призывает как частных лиц, так и предприятия и организации выдвигать кандидатов. "В Ида-Вирумаа работает много хороших деятелей, которые вносят свой вклад в развитие уезда. Вспомните о них и представьте на предпринимательский конкурс, чтобы они не остались без заслуженного внимания и признания", - сказала она.

Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии на мызе Сака в начале декабря.

В 2023 году награды за "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа" удостоился "Enefit Green" за строительство гибридного парка ветровой и солнечной энергии в Пуртсе недалеко от Кивиыли.

Конкурс с целью признания предприятий Ида-Вирумаа организует Ида-Вируский центр предпринимательства в сотрудничестве с партнерами: Ида-Вирумааским союзом самоуправлений, Йыхвиским представительством Эстонской торгово-промышленной палаты, йыхвиским и нарвским инфоцентрами "Europe Direct", ЦУ "Ida-Viru Investeeringute Agentuur", Фондом поддержки гражданского общества "KÜSK" и газетой "Северное побережье".