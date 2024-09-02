На выходных в полицию поступили сообщения о насильственных преступлениях из разных уголков Ида-Вирумаа.
Выходные в Ида-Вирумаа изобиловали "кулачными боями"
31 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве во время конфликта неизвестный ударил 29-летнего мужчину.
31 августа в полицию поступил вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где пьяный 27-летний мужчина побил троих мужчин. Хулиган был задержан.
1 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве пьяный 24-летний мужчина толкнул свою мать, которая получила телесные повреждения. Полиция задержала мужчину.
1 сентября в полицию поступил вызов из Алутагузеской волости, где во время ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил женщину. Мужчина был задержан.
По всем случаям насилия возбуждено уголовное расследование.