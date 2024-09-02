Выходные в Ида-Вирумаа изобиловали "кулачными боями"

31 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве во время конфликта неизвестный ударил 29-летнего мужчину.

31 августа в полицию поступил вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где пьяный 27-летний мужчина побил троих мужчин. Хулиган был задержан.

1 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве пьяный 24-летний мужчина толкнул свою мать, которая получила телесные повреждения. Полиция задержала мужчину.

1 сентября в полицию поступил вызов из Алутагузеской волости, где во время ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил женщину. Мужчина был задержан.

По всем случаям насилия возбуждено уголовное расследование.