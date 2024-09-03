В Нарве за парты сели 430 первоклассников, что на 33 меньше, чем годом ранее. Самые большие страхи были насчет большой нехватки педагогов, владеющих эстонским языком, но в сентябре стало ясно, что в нарвских школах недостает только семь учителей, и столько же в детсадах.
ОДИН ВОПРОС ⟩ С проблемой нехватки учителей Нарва справилась?
Вице-мэр Нарвы Мессурме ПИСАРЕВА:
- Когда полгода назад я вступила в должность, картина была ужасающая! Тогда речь шла о 280 не соответствующих требованиям педагогах и начиналась переписка с Министерством образования. Потом эта цифра менялась - и теперь мы видим, что не хватает всего шести-семи учителей. Действительно, мы отправили порядка 180 извещений о прекращении трудовых отношений, а потом на работу вернулись 25, благодаря предоставленной отсрочке. С другой стороны, мы мобилизовали ресурсы и использовали платформу кассы по безработице, искали учителей, так что получилась хорошая командная работа.
С чем действительно сложно - это опорные специалисты: логопеды, психологи и так далее. Не у всех специалистов есть даже В1 категория, но при этом мы понимаем, что рабочий язык у них русский, а на рынке других таких специалистов нет. Ищем компромиссные варианты, но этот вопрос у нас пока не решен.