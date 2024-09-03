ОДИН ВОПРОС С проблемой нехватки учителей Нарва справилась?

- Когда полгода назад я вступила в должность, картина была ужасающая! Тогда речь шла о 280 не соответствующих требованиям педагогах и начиналась переписка с Министерством образования. Потом эта цифра менялась - и теперь мы видим, что не хватает всего шести-семи учителей. Действительно, мы отправили порядка 180 извещений о прекращении трудовых отношений, а потом на работу вернулись 25, благодаря предоставленной отсрочке. С другой стороны, мы мобилизовали ресурсы и использовали платформу кассы по безработице, искали учителей, так что получилась хорошая командная работа.