Министр Хартман хочет уменьшить региональную несправедливость

- Ваш коллега по правительству, министр финансов Юрген Лиги недавно сказал в интервью "Eesti Päevaleht", что он не принял бы портфель регионального министра, потому что он не хочет быть тем, кто держит за руку и сочувствует, не имея реальной власти. Почему вы согласились на бессмысленную, по мнению одного из самых опытных политиков Эстонии, должность министра?