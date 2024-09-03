Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства, человек с ида-вирускими корнями, объясняет, почему она нынешним летом заняла этот пост, почему она хочет еще больше обложить налогом производителей сланцевого масла и почему соцдемы выступают против лишения российских граждан права голоса на местных выборах.
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Министр Хартман хочет уменьшить региональную несправедливость
- Ваш коллега по правительству, министр финансов Юрген Лиги недавно сказал в интервью "Eesti Päevaleht", что он не принял бы портфель регионального министра, потому что он не хочет быть тем, кто держит за руку и сочувствует, не имея реальной власти. Почему вы согласились на бессмысленную, по мнению одного из самых опытных политиков Эстонии, должность министра?
- Я приняла этот пост, потому что моя миссия в политике - уменьшить несправедливость, особенно с учетом происходящего в сельской местности. Для меня как уроженки Ида-Вирумаа, безусловно, важно, чтобы и в маленьких и удаленных от Таллинна местах люди тоже справлялись и жизнь там могла развиваться.