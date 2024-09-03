ПЕРЕДОВИЦА Перед выборами они такого не говорили

Это могло бы показаться благородной идеей, если бы нас поразила потеря памяти касательно того, о чем всего полтора года назад лидеры большинства политических партий говорили в Ида-Вирумаа и что обещали во время предвыборной кампании выборов в Рийгикогу.

Основной посыл заключался в том, что сланцевая промышленность Ида-Вирумаа десятилетиями щедро подпитывала государственный бюджет, но обратно в уезд возвращалась лишь крупица этих денег. Это несправедливо, и почти каждый кандидат обещал это изменить. Об этом, в частности, говорили Меэлис Кийли, Пирет Хартман и Максим Ильин, баллотировавшиеся в Ида-Вирумаа первыми номерами всех трех находящихся сейчас в правительстве партий - Партии реформ, социал-демократов и "Eesti 200".

Когда выборы закончились и пришло время формировать коалицию, стало ясно, что договоренность о перенаправлении экологических платежей обратно в Ида-Вирумаа невозможна или ее достижение даже не планируется.

Теперь о предложенном Хартман актуальном варианте можно сказать, что десятая часть яйца лучше, чем пустая скорлупа. Но и с этим есть много проблем. Будущее сланцевой промышленности и без того хрупко, потому что никогда не знаешь, какую новую налоговую инициативу или ограничивающий деятельность законопроект выдвинут политики или некоторые группы. Во-вторых, какая часть права принятия решения об использовании денег, собранных в рамках экологической программы Ида-Вирумаа, останется на месте, если этим потоком денег управляет находящийся в столице Центр инвестиций в окружающую среду?