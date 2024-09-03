В Нарве опять хотят повысить цену на теплоэнернию

В последнюю неделю августа предприятие Enefit Power, входящее в концерн Eesti Energia, обратилось в Департамент конкуренции за разрешением вновь повысить цены на тепло в Нарве. Если ходатайство будет удовлетворено, то конечная цена составит для потребителей около 115 евро за мегаватт-час. Еще несколько лет назад нарвитяне платили менее 50 евро за мегаватт-час.

Заместитель гендиректора Департамента конкуренции Кюлли Хааб сообщила ERR, что ходатайство пока рассматривается и не факт, что оно будет удовлетворено.

Однако ходатайство Enefit Power мотивировало департамент потребовать объявления конкурса на производство тепла в Нарве.

"Чтобы в будущем у нас были альтернативы. Ели кто-то захочет предложить решение с более льготной возможностью производства, то почему бы и нет", – сказала Хааб.

В настоящее время тепло в Нарве производится из природного газа. Исторически город получал сбрасываемое тепло Балтийской электростанции, но по мере удорожания выбросов углекислого газа поддержание электростанции в рабочем состоянии становилось все менее целесообразным.

Уже в прошлом году повышение стоимости центрального отопления было вызвано растущей долей природного газа в производстве тепла. В мае этого года 11-й энергоблок Балтийской электростанции был законсервирован, и теперь единственным способом отопления домов в Нарве является сжигание природного газа.