Кохтла-Ярве будет выплачивать премии за хорошую успеваемость выпускникам, обучающимся за пределами города

Эта мера поддержки будет применяться только в 2024 году. Выпускники, окончившие школу с золотой медалью, получат пособие в размере 400 евро, а с серебряной медалью – 300 евро. Размер поддержки будет равен той, что назначена решением городской администрации для лучших выпускников гимназий, расположенных в Кохтла-Ярве.

По словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, в этом году было решено наградить наравне с выпускниками гимназий Кохтла-Ярве также и тех молодых людей, которые закончили школы за пределами города. "Важно замечать выдающиеся учебные достижения учеников, признавать их успехи и мотивировать продолжать образование", – сказал Одинец. Он уточнил, что ключевым фактором для получения пособия является зарегистрированное место жительства выпускника, так как поддержка предназначена для жителей Кохтла-Ярве.