Пособие по уходу за ребенком станет ниже, на выплаты по больничному листу будет установлен верхний предел

К 2026 году максимальный размер родительского пособия будет снижен с нынешнего трехкратного размера средней зарплаты до двухкратного. Это позволит государственному бюджету сэкономить в 2026 году 13 миллионов евро, к 2027 году эта сумма составит 27 миллионов евро ежегодно. В прошлом году расходы на родительское пособие составили 349 миллионов евро.

Это сокращение затронет около 3500 человек в год, что составляет примерно 12% получателей родительского пособия. Однако в качестве компенсации родительское пособие останется прежним, даже если родитель будет одновременно работать и получать зарплату.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, зарплаты росли и будут расти быстро, например, сейчас средняя зарплата превышает 2000 евро, поэтому для обеспечения устойчивости социальных выплат и пособий планируется установить верхний предел родительского пособия на уровне двух средних зарплат.

Рийсало подчеркнула, что важно предоставлять родителям пособие, соответствующее их предыдущей зарплате, но при этом действовать в рамках нынешних возможностей государства. "Однако в дальнейшем родительское пособие не будет уменьшаться в случае одновременного заработка. Мы видим, что желание оставаться активными среди родителей велико даже во время отпуска по уходу за ребенком", – сказала она.

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