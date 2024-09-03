На обсуждении бюджета члены правительства приняли решения о сокращении расходов в социальной сфере в рамках пересмотра бюджета. Основные изменения касаются введения верхних пределов для пособий по болезни и родительских пособий. Эти меры экономии необходимы, чтобы социальные выплаты не стали бременем для государства и чтобы расходы в социальной сфере находились под лучшим контролем.
Пособие по уходу за ребенком станет ниже, на выплаты по больничному листу будет установлен верхний предел
К 2026 году максимальный размер родительского пособия будет снижен с нынешнего трехкратного размера средней зарплаты до двухкратного. Это позволит государственному бюджету сэкономить в 2026 году 13 миллионов евро, к 2027 году эта сумма составит 27 миллионов евро ежегодно. В прошлом году расходы на родительское пособие составили 349 миллионов евро.
Это сокращение затронет около 3500 человек в год, что составляет примерно 12% получателей родительского пособия. Однако в качестве компенсации родительское пособие останется прежним, даже если родитель будет одновременно работать и получать зарплату.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, зарплаты росли и будут расти быстро, например, сейчас средняя зарплата превышает 2000 евро, поэтому для обеспечения устойчивости социальных выплат и пособий планируется установить верхний предел родительского пособия на уровне двух средних зарплат.
Рийсало подчеркнула, что важно предоставлять родителям пособие, соответствующее их предыдущей зарплате, но при этом действовать в рамках нынешних возможностей государства. "Однако в дальнейшем родительское пособие не будет уменьшаться в случае одновременного заработка. Мы видим, что желание оставаться активными среди родителей велико даже во время отпуска по уходу за ребенком", – сказала она.
Введение верхнего предела для пособий по временной нетрудоспособности
С 2026 года будет введен верхний предел для пособий по временной нетрудоспособности (пособие по болезни – прим. ред.), который также будет связан со средней зарплатой за позапрошлый календарный год. Это изменение позволит сэкономить в бюджете здравоохранения от 4 до 4,4 млн евро в год. Сейчас расходы на пособия по болезни и уходу составляют около 150 миллионов евро, причем за последние десять лет они увеличились на 92 миллиона.
Министр здоровья Рийна Сиккут отметила, что унификация различных государственных пособий является разумным шагом, который поможет справедливо распределять ресурсы в обществе. "Мы хотим все больше двигаться в сторону государственных субсидий и льгот, основанных на потребностях, чтобы помощь и поддержка доходили до тех, кто действительно в ней нуждается. Установление верхнего предела компенсации в размере двойной среднемесячной зарплаты является справедливым изменением в этом направлении", – сказала Сиккут.
С 2025 года правительство прекратит выплату пособия одиноко проживающему пенсионеру, который проживает в доме престарелых, поскольку реформа системы ухода уже покрывает большую часть расходов на проживание в таких учреждениях и дополнительное пособие в размере 200 евро уже неактуально.
Эти изменения коснутся примерно 6700 человек, что составляет около 10% всех получателей пособия одиноко проживающему пенсионеру.
Прогнозируется, что это позволит сэкономить государственному бюджету от 1,34 до 1,54 миллиона евро в год. Для сравнения – в этом году общий бюджет, выделенный на пособия одиноко проживающим пенсионерам, составляет 17,9 млн.
С 2026 года государство прекращает уплату социального налога за супруга или зарегистрированного партнера, находящегося на иждивении, у которого есть дети. Цель изменений - побудить обоих родителей выйти на рынок труда, что обеспечит им не только медицинское страхование, но и пенсионное и страхование от безработицы. Изменение не затронет родителей, воспитывающих детей младше трех лет, а также родителей с тремя и более детьми.
По данным Портала здоровья, сейчас государство платит социальный налог на медицинское страхование для 1051 иждивенца. Эти люди смогут обратиться в Кассу по безработице, найти работу или оформить добровольное медицинское страхование.
Ожидается, что изменения принесут государственному бюджету от 1,4 до 3,3 миллиона евро в год.