ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь требуют исключения из числа сторонников агрессии

Как следует из пресс-сообщения представляющего интересы обеих организаций адвокатского бюро Sirel & Partnerid, обращения в административный суд связаны с несогласием с заявлением Рийгикогу в той части, согласно которой список сторонников военной агрессии РФ включает ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь, пишет rus.err.

Истцы подчеркивают, что в своих взглядах и высказываниях выразили четкую позицию относительно ведущейся против Украины войны. "Церковь и монастырь воздерживаются от связывания себя с мирской жизнью и политикой и не ведут враждебной пропаганды, что было признано и при зачитывании заявления в Рийгикогу", говорится в сообщении адвокатского бюро. В нем также подчеркивается, что Рийгикогу не заслушал представителей церкви и монастыря перед тем, как сделать заявление, а необоснованная спешка и ущемляющее права обращение в свою очередь нарушили права подателей жалоб.

"В этом исключительном, но чрезвычайно важном споре мы не требуем переоценки возникшей геополитической ситуации. Мы считаем необходимым привлечь суд для оценки угрозы и ущерба репутации и доброму имени мирных религиозных организаций, зарегистрированных в нашей стране и действующих в соответствии с законами нашей страны", – заявили представители подателей жалобы присяжные адвокаты Артур Князев и Стевен-Христо Эвестус.

Рийгикогу 6 мая принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. Рийгикогу подчеркнул, что это касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия. Парламент Эстонии уточнил при этом, что, согласно уставу Русской православной церкви, Московский патриархат, то есть Русскую православную церковь образуют также независимые церкви и монастыри, поэтому ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь напрямую подпадают под действие заявления Рийгикогу, указали адвокаты.

Министерство внутренних дел Эстонии требует как от монастыря, так и от ЭПЦ МП в целом, прекратить связи с Русской православной церковью, которой руководит патриарх Кирилл, являющийся соратником президента России Владимира Путина и высказывавшийся в поддержку российской агрессии против Украины. Министерство внутренних дел наняло для консультирования по вопросам статуса и правового положения ЭПЦ МП адвокатскую контору Ellex Raidla.