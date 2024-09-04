Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.09-12.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 5 сентября
* В Нарве с 16.00 - фестиваль "Station Narva"; день первый. Информация: stationnarva.ee.
* В Силламяэ на лестнице на бульваре Мере в 19.00 - концерт "Jazz Time": "Kosmonauci" (Польша), "James Werts World Project" (США-Эстония). С наступлением вечера открытие фестиваля украсит команда фестиваля света "ÖÖvalgel". Вход бесплатный.
Пятница, 6 сентября
* В Нарве с 11.00 - фестиваль "Station Narva"; день второй. Информация: stationnarva.ee.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - фестиваль "Jazz Time": трио Владимира Высоцкого (Эстония), трио Юлии Перминовой (Франция-Германия-Португалия). Билет - 8-12 евро.
Суббота, 7 сентября
* В Нарве с 11.00 - фестиваль "Station Narva"; день третий. Информация: stationnarva.ee.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - фестиваль "Jazz Time". Концерт "Jazz Time Club & Jazzliit 20 LIVE": "Kvart" (Эстония-Швеция), DJ Simonred. Билет - 5-7 евро.
Воскресенье, 8 сентября
* В Нарве с 11.00 - фестиваль "Station Narva"; день четвертый. Информация: stationnarva.ee.
* В зимнем саду мызы Сака в 14.00 - концерт в честь дня бабушек-дедушек: Реэт Линна. Билет - 20 евро, детям до 14 лет - 18 евро, семейный билет (двое взрослых + до двух детей) - 60 евро, младенцам - бесплатно. Подробности и бронирование - тел. 336 4900, saka@saka.ee.
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - фестиваль "Jazz Time": "Estonian Voices", Юлия Закирова - "Golden Hour" (Латвия). Билет - 8-12 евро.
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - Inger. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро, предварительно - 15/10 евро (смотри: piknikulava.ee). Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.
Вторник, 10 сентября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи по шелку Ильме Рятсеп и графики Феликса Сарва "Vabanenut aege" (Таллинн). Выставка открыта до 1 октября.
СПОРТ
Четверг, 5 сентября
* В Кынну с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 6 сентября
* В Тойла в 19.30 - Тойлаский народный бег. Центр соревнований - у "Toila SPA". Информация: www.sportiv.ee.
Суббота, 7 сентября
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви и мемориал Эрика Кониста по легкой атлетике.
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 14.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/16 финала: ФК "Narva Trans" - ФК "Starmedia" (Таллинн).
Воскресенье, 8 сентября
* На Вокаском стадионе в 11.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуплет.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).
Среда, 11 сентября
* В Нарве на Кренгольме в 17.00 - веловечер.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - среда ориентирования.
Четверг, 12 сентября
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 7 сентября
* В Люганузе на деревенской площади с 10.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка.
* В клубе "Ахтме" - открытые уроки по танцу бачата для начинающих: 17.30-18.45 - "Lady Style" (соло, девушки, 10 евро); 19.00-20.30 - партнеры, 15 евро. Без регистрации! Информация: info@ahtmeklubi.ee.
* В Кауксиском доме отдыха - окончание лета: 18.00 - ужин из трех сезонных блюд от "Päsari köök" (30 евро, необходима предварительная регистрация: kauksi.puhkemaja@mail.ee), 19.00 - праздник с двумя бендами ("Kauksi bänd" и "The Icebrakers Trio"; вход бесплатный).
Воскресенье, 8 сентября
* У Нарвской ратуши с 11.00 до 15.00 - первый ратушный рынок.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-игровая программа для детей и их родителей "Тайна волшебного ларца". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
Понедельник, 9 сентября
* В Сакаском народном доме в 19.00 - урок бачаты "Nullist tegijaks vol.3". Тренеры Райнер и Пипи Трийну. Информация и регистрация: тел. 514 3930, Тоомас.
Среда, 11 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Количество мест ограничено, просим зарегистрироваться: тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 12 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - "Asi tahab arutamist: Jõhvi heakord" / "Вопрос требует обсуждения: Йыхви - в порядок", встреча с членами и специалистами Йыхвиского волостного управления.
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