МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.09-12.09 Куда пойти в будни и на выходных

Вторник, 10 сентября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи по шелку Ильме Рятсеп и графики Феликса Сарва "Vabanenut aege" (Таллинн). Выставка открыта до 1 октября.

СПОРТ

Четверг, 5 сентября

* В Кынну с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 6 сентября

* В Тойла в 19.30 - Тойлаский народный бег. Центр соревнований - у "Toila SPA". Информация: www.sportiv.ee.

Суббота, 7 сентября

* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви и мемориал Эрика Кониста по легкой атлетике.

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 14.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/16 финала: ФК "Narva Trans" - ФК "Starmedia" (Таллинн).

Воскресенье, 8 сентября

* На Вокаском стадионе в 11.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуплет.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).

Среда, 11 сентября

* В Нарве на Кренгольме в 17.00 - веловечер.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - среда ориентирования.

Четверг, 12 сентября

* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 7 сентября

* В Люганузе на деревенской площади с 10.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка.