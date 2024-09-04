Производство эстонско-американского художественного фильма "Ювенальный инспектор" планировали начать в начале лета, но приступили в последний день августа. Пока создают только расширенный трейлер (тизер). Съемки полнометражного фильма или сериала планируют на весну следующего года. Создатели намерены привлечь к массовкам также жителей региона.

Фильм снимает производственная компания "8v8NtS". Директор и продюсер проекта - бизнесмен Павел Гаврилин, которого идавирусцы знают как организатора антивоенного фестиваля независимого кино, прошедшего в Йыхви в августе прошлого года. Он также строит бутик-отель в Йыхви. По его словам, съемки фильма пришлось передвинуть, потому что не удалось собрать достаточно денег. Но процесс продолжается, часть будущих площадок для съемок уже готова.

В понедельник съемочная группа работала в бывшем здании Вирумааского колледжа по Ярвекюла теэ, 35, принадлежащем ТОО "Andliti", которое в 2020 году его выкупило у государства. Съемки трейлера начались 31 августа и продолжатся до 4 сентября.