Скачки цен: молоко подешевело, сливки и творог подорожали

Больше всего, примерно на пятую часть, упала цена на молоко в пакете с жирностью 2,5%: в августе прошлого года оно стоило 84 цента, а теперь – 67 центов. Сметана подешевела более чем на 9%: если в прошлом году она стоила 3,51 евро, то в прошлом месяце – 3,18 евро.

Кефир подешевел на 3%, а цена масла в небольшой упаковке снизилась менее чем на 1%, то есть на 5 центов за килограмм.

Однако цены на сливки для кофе, творог и сыр пошли в противоположном направлении. Больше всего подорожали сливки для кофе – с 2,57 евро до 2,68 евро. Цена на килограмм зерненого творога увеличилась на 9 центов, достигнув 5,85 евро, а килограмм сыра подорожал почти на 4% – с 11,22 евро в августе прошлого года до 11,64 евро в этом году.

Подешевели и яйца. Больше всего снизилась цена на коробку импортных яиц размера M, которая стоила 2,16 евро в прошлом году, а в этом году – 1,87 евро, что означает снижение более чем на 13%.

Коробка местных яиц размера M подешевела на 5% до 2,52 евро, а цена на яйца размера L снизилась на 3%.

Единственным исключением в изменениях цен на яйца стали импортные яйца размера L, которые подорожали почти на 12%: в августе 2023 года коробка из 10 яиц стоила 2,34 евро, а в прошлом месяце – 2,61 евро.