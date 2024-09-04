Согласно данным Института конъюнктуры, в августе снизились цены на многие молочные продукты.
Скачки цен: молоко подешевело, сливки и творог подорожали
Больше всего, примерно на пятую часть, упала цена на молоко в пакете с жирностью 2,5%: в августе прошлого года оно стоило 84 цента, а теперь – 67 центов. Сметана подешевела более чем на 9%: если в прошлом году она стоила 3,51 евро, то в прошлом месяце – 3,18 евро.
Кефир подешевел на 3%, а цена масла в небольшой упаковке снизилась менее чем на 1%, то есть на 5 центов за килограмм.
Однако цены на сливки для кофе, творог и сыр пошли в противоположном направлении. Больше всего подорожали сливки для кофе – с 2,57 евро до 2,68 евро. Цена на килограмм зерненого творога увеличилась на 9 центов, достигнув 5,85 евро, а килограмм сыра подорожал почти на 4% – с 11,22 евро в августе прошлого года до 11,64 евро в этом году.
Подешевели и яйца. Больше всего снизилась цена на коробку импортных яиц размера M, которая стоила 2,16 евро в прошлом году, а в этом году – 1,87 евро, что означает снижение более чем на 13%.
Коробка местных яиц размера M подешевела на 5% до 2,52 евро, а цена на яйца размера L снизилась на 3%.
Единственным исключением в изменениях цен на яйца стали импортные яйца размера L, которые подорожали почти на 12%: в августе 2023 года коробка из 10 яиц стоила 2,34 евро, а в прошлом месяце – 2,61 евро.
Если рассматривать изменения цен с июля по август этого года, то для большинства молочных продуктов цена осталась неизменной или изменилась менее чем на 1%. Единственным молочным продуктом, который заметно подорожал в месячном исчислении, были сливки для кофе. Их стоимость выросла на 19 центов, что составляет около 8%.
Цена на эстонские яйца оставалась неизменной летом, но импортные яйца подешевели на 6%.
Хлеб подорожал
Цены на некоторые зерновые и хлебобулочные изделия снизились по сравнению с концом прошлого лета. Стоимость белого хлеба уменьшилась с 2,92 евро до 2,78 евро, пшеничная мука подешевела с 1,29 евро до 1,18 евро, а овсяные хлопья – с 2,37 евро до 2,26 евро.
Однако хлеб подорожал. Если в августе прошлого года килограмм хлеба стоил 2,83 евро, то в этом году его цена увеличилась на десять центов.
Сахар подешевел за год: в прошлом году килограмм сахара стоил 1,48 евро, а теперь – 1,23 евро, что на 17% меньше.
Если сравнивать цены на зерновые и хлебобулочные изделия в июле и августе этого года, то изменения составили менее половины процента, то есть были в пределах одного цента, за исключением килограмма сахара, который подешевел на два цента.
Стоимость мяса выросла
Годовое изменение цен на большинство мясных продуктов оставалось в пределах нескольких процентов. Например, копченый карбонад и сосиски подорожали на 2%, тогда как свиной карбонад и бескостная свинина подешевели на 1%. Стоимость вареной колбасы увеличилась на 4%: в августе прошлого года она стоила 6,33 евро за килограмм, а в этом году – 6,59 евро.
Импортный бройлер подорожал более чем на четверть, его цена выросла с 3,06 евро за килограмм в прошлом году до 3,89 евро. Бескостная говядина подорожала почти на 5%: в августе этого года килограмм стоил 17,67 евро, что на 77 центов больше, чем год назад.
Если сравнивать цены в июле и августе, то значительных изменений в ценах на мясные продукты не наблюдалось. Лишь сосиски подорожали на 4%, а свиной карбонад – на 1,5%.
Цены на рыбные продукты, которые обычно более подвержены колебаниям, также изменились в августе, преимущественно в сторону повышения.
В магазинах особенно заметно подорожание охлажденного филе окуня на 28% до 30,31 евро, охлажденный окунь подорожал на 23%, а тушку салаки – на 24% с 3,58 евро до 4,43 евро. Цена на охлажденное филе форели выросла на 11% до 17,31 евро.
Единственным видом рыбы, который в августе можно было купить по цене ниже прошлогодней, было охлажденное филе лосося. Его цена снизилась на 17% с 22,98 евро до 19,12 евро.
На рынках больше всего подорожал охлажденный окунь, стоимость которого выросла на 37% с 5,58 евро до 7,66 евро. Килограмм охлажденной салаки также подорожал на 17% до 2,6 евро.
Цена на охлажденное филе форели на рынках снизилась на 10% до 22,98 евро, а филе лосося подешевело на 4% до 21,61 евро.
Часть овощей также подорожала
Цены на большинство овощей в августе этого года были несколько ниже, чем летом 2023 года, хотя были и значительные исключения. Например, длинный импортный огурец подорожал на 56% в сравнении с прошлым годом – с 1,99 евро до 3,11 евро. Килограмм импортных помидоров стал дороже на 34% (3,65 евро).
В то же время репчатый лук подешевел на 35% – в прошлом году его стоимость составляла 1,30 евро за килограмм, а в этом – 85 центов.
Колебания цен на другие овощи были менее значительными. Свежая морковь подешевела на 14% до 66 центов за килограмм, а упакованная морковь подорожала почти на 2% (2,31 евро).
Капуста за год подешевела на 15% с 89 до 76 центов, а средняя цена картофеля снизилась на 4%. Цена на неупакованный картофель упала на 10% до 80 центов за килограмм, в то время как цена на упакованный картофель снизилась менее чем на 1%.
Если сравнивать июль и август, то можно заметить, что цены на овощи менялись больше, чем на другие товары. В большинстве случаев они снижались. Например, килограмм моркови подешевел на 16%, местный длинный огурец – на 37%, а импортный огурец – на 20%. Цена на репчатый лук снизилась на 10%, а местные помидоры стали дешевле на 13%.
Также подешевели импортные яблоки: их цена снизилась с 2,41 евро в июле до 2,08 евро в августе. В то же время цена на местные яблоки выросла на 50% – в августе они стоили 3,89 евро за килограмм, тогда как в июле их можно было купить в среднем за 2,59 евро.
Капуста подорожала на шесть центов за месяц, а длинный импортный огурец – на 11%.