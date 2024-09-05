Одним из наиболее ярких событий многодневной программы Дня народов Эстонии, которая пройдет с 14 по 30 сентября, станет "Творческий котел" национальных культурных обществ, который в 20-й раз закипит в Йыхви в субботу, 21 сентября, на музыкальной площади около Йыхвиского концертного дома. Гости всех возрастов найдут здесь занятие по вкусу, успеют отведать блюда национальных кухонь, поиграть, узнать много нового. В фестивале готовы участвовать 25 национальных обществ из Ида-Вирумаа. Вход на все мероприятия в этот день свободный.
Юбилейный фестиваль "Творческий котел" накормит, развлечет и удивит искусством
"Творческий котел" закипит в полдень, когда у хозяев красочных палаток на площади уже будет готово множество вкусностей, и за символическую плату можно будет отведать узбекского плова, татарской шурпы, еврейский форшмак и прочие лакомства, а если очень понравится, то узнать рецепт - домашние кулинары не держат секретов.
- Всего будет представлено десять национальных кухонь, - сказал лидер Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман. - Впервые в этом году можно будет отведать блюда вожанской кухни - в Нарве есть группа жителей, представляющая водь - это малочисленный, исчезающий народ финно-угорской группы. Очень рады, что они решили заявить о себе именно сейчас, когда заканчивается Год богатства культур, тем более что наш фестиваль является одним из самых масштабных и ярких событий в календаре мероприятий всей страны.
Фестивальный опыт показывает, что популярностью пользуются национальные игры - их также приготовили разные общества, они будут проходить на улице и в доме, участвовать можно всей семьей. На мастер-классах предложат попробовать разного вида рукоделие.
Дефиле костюмов
Организаторы приготовили еще один сюрприз - впервые на фестивале состоится полуторачасовое дефиле "Народная одежда - наше сокровище". Председатель правления Общества искусств и ремесел Вирумаа Керсти Лойте расскажет об истории создания и ношения народной одежды. А руководитель нарвского ансамбля "Супрядки", исследователь народных традиций Марина Кувайцева готовит демонстрацию народных костюмов разных национальностей, проживающих в нашем регионе.
- Выбор темы не случаен - следующий год будет посвящен народной одежде, и это своеобразное приглашение к участию, - подчеркивает Дусман. - Надеюсь, что дефиле, которое начнется в 14.00, станет запоминающимся событием.
Двадцатилетний путь "Творческого котла"
можно будет проследить на фотовыставке, а чтобы выбрать самые яркие моменты, организаторам пришлось пересмотреть 12 тысяч фотографий! Огромная, но увлекательная работа.
Фотовыставка Йыхвиского молодежного центра "Думаешь, что знаешь меня?", которая также найдет местов в концертном доме, сочетает в себе фотографии, исторические факты, аудио- и видеоматериалы. Используя QR-коды с помощью телефона, посетители смогут посмотреть короткое видео, погрузиться в атмосферу разных культур и открыть для себя удивительные факты о жизни и традициях разных народов.
"Творческий котел" традиционно завершится большим концертом самодеятельных коллективов культурных обществ национальных меньшинств. Cпециальный гость - ансамбль "Sudenmorsiamet" из Хельсинки. Это народная музыкальная группа ингерманландских финнов, основанная в 2024 году. Коллектив объединяет друзей детства, которые встретились спустя много лет и начали возрождать ингерманландские народные песни и поэзию, также создавать новые. Артисты говорят: "В наших песнях соединяются люди, природа, вера. Звучат голоса наших предков, традиции и культура".