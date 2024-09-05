Юбилейный фестиваль "Творческий котел" накормит, развлечет и удивит искусством

"Творческий котел" закипит в полдень, когда у хозяев красочных палаток на площади уже будет готово множество вкусностей, и за символическую плату можно будет отведать узбекского плова, татарской шурпы, еврейский форшмак и прочие лакомства, а если очень понравится, то узнать рецепт - домашние кулинары не держат секретов.

- Всего будет представлено десять национальных кухонь, - сказал лидер Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман. - Впервые в этом году можно будет отведать блюда вожанской кухни - в Нарве есть группа жителей, представляющая водь - это малочисленный, исчезающий народ финно-угорской группы. Очень рады, что они решили заявить о себе именно сейчас, когда заканчивается Год богатства культур, тем более что наш фестиваль является одним из самых масштабных и ярких событий в календаре мероприятий всей страны.

Фестивальный опыт показывает, что популярностью пользуются национальные игры - их также приготовили разные общества, они будут проходить на улице и в доме, участвовать можно всей семьей. На мастер-классах предложат попробовать разного вида рукоделие.

Дефиле костюмов