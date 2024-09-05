На археологическом объекте в деревне Сака поисковиков-любителей больше не ждут

В период с 2014 по 2019 год копатели, использующие поисковые средства, то бишь детектористы, обнаружили в деревне Сака на распаханных участках закрепленной недвижимости Сутерма, Краавипыллу и Краавивялья большое количество археологических находок и передали их в Департамент охраны памятников старины.