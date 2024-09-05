В деревне Сака волости Тойла за последние десять лет было обнаружено так много археологических находок, что Департамент охраны памятников старины объявил территорию площадью 70 гектаров, охватывающую три участка закрепленной недвижимости, археологическим местонахождением.
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На археологическом объекте в деревне Сака поисковиков-любителей больше не ждут
В период с 2014 по 2019 год копатели, использующие поисковые средства, то бишь детектористы, обнаружили в деревне Сака на распаханных участках закрепленной недвижимости Сутерма, Краавипыллу и Краавивялья большое количество археологических находок и передали их в Департамент охраны памятников старины.
Среди находок - орудия труда (ножи, топоры, огниво, серп), оружие (наконечники копий, наконечники стрел арбалета), украшения (подковообразные фибулы, брошь с узкой перекладиной, нагрудная брошь-подвеска) и прочие вещи (ледоступы, шпоры, фрагменты удил, поясной игольник).