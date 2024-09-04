В Нарвской ратуше организуют рынок

Рынок в Нарвской ратуше предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу, наполненную историей, сообщается на сайте города.

Единственный сохранившийся оригинальный этаж ратуши, подвальный этаж, откроет свои двери для всех желающих в этот день. Гостей ждёт разнообразный ассортимент товаров – ароматы и узоры, характерные для Нарвы и Ида-Вирумаа, детские игрушки, одежда для детей и взрослых, ручные свечи и дизайнерские изделия, а также многое другое.

Вкусовые впечатления предложат кафе Valge Kõrvits, Food Truck и кафе Oma, расположенное в ратуше. За музыкальную атмосферу и хорошее настроение будет отвечать DJ Työmik Bassofsky.

Мероприятие организует город Нарва в сотрудничестве с фестивалем Station Narva и MTÜ Loomeloom.

В будущем планируется проведение аналогичных мероприятий, включая рождественский рынок, чтобы создать в Нарве новую и постоянную традицию.