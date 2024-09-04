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В Нарве неделя началась с семейного насилия

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Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

Ночью 3 сентября в полицию сообщили, что в Нарве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 49-летний мужчина ударил свою сожительницу. Полицейские задержали мужчину.

Той же ночью полиция получила сообщение, что также в Нарве находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил свою супругу. Полицейские задержали мужчину.

В ночь на 4 сентября полиция получила вызов в квартирный дом в Нарве, где 36-летний мужчина ударил сожительницу. К моменту прибытия полицейских мужчины на месте происшествия уже не было. Патрули проверили разные адреса, однако поймать мужчину не удалось.

В ночь на 4 сентября в одной из нарвских квартир употреблявший алкоголь 41-летний мужчина в ходе ссоры ударил жену.

По всем фактам насилия были начаты уголовные производства.

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