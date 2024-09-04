Вируский уездный суд приговорил к условному заключению молодую женщину, которая летом нынешнего года ударила рукой в лицо сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.
Ударившую полицейского женщину приговорили к условному заключению
Полицейский Идаской префектуры 16 июня этого года примерно в пять часов утра прибыл по вызову, связанному с нарушением ночного покоя, в одну из ида-вируских квартир. В ходе разрешения ситуации полицейский попросил Викторию (25) сообщить личные данные и показать ИД-карточку, однако женщина отказалась предъявить документ. Тогда ее предупредили, что в таком случае ее могут доставить в учреждение полиции для установления личности, после чего женщина ударила полицейского.
Вируский уездный суд в ходе согласительного производства приговорил Викторию к трем месяцам условного заключения с годичным испытательным сроком. Из этого срока она реально отсидела два дня, так как после нападения на полицейского женщину увезли в арестантский дом.