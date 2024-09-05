Народный бюджет Кохтла-Ярве вырос до 50 тысяч евро

Эти деньги можно использовать для финансирования нескольких идей или проектов - важно, чтобы общая сумма оставалась в пределах утвержденной. На деньги народного бюджета в 2023 году была построена спортивная площадка в Ору, а в этом году - тропа приключений в Народном парке.