Пеэп Ялакас: Когда мы достигнем конца нефтяного века?

"Хотя сейчас очень сложно прогнозировать изменение цен на нефть в более отдаленной перспективе, есть вероятность, что нефтяные рынки станут более фрагментированными, а цены - более волатильными". Пеэп Ялакас, руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB

Причина проста: аккумуляторы в настоящий момент еще не обладают достаточно разумным соотношением кубатуры и емкости, чтобы двигать тяжелую технику с применением разумных технических решений. Плюс к тому ценную пахотную землю нельзя утрамбовывать перевозящей тяжелые аккумуляторы техникой, так как плодородие постепенно снизится.

Что такие прогнозы могут означать для рядового потребителя?

Если предприятия нефтяного сектора станут принимать инвестиционные решения на основании прогнозируемого IEA низкого спроса на нефть, а потребление окажется в действительности большим, то вырастут цены на нефть и продукцию из нее. В противном случае потребителя могут ждать более низкие цены на нефть вследствие излишков предложения, но тогда исчезнет мотивация уменьшить потребление нефти. Хотя сейчас очень сложно прогнозировать изменение цен на нефть в более отдаленной перспективе, есть вероятность, что нефтяные рынки станут более фрагментированными, а цены - более волатильными.

Сейчас главным неизвестным является развитие технологий. Если солнечные, ветряные и аккумулирующие технологии будут развиваться быстрее, а также усовершенствуются прочие заменяющие нефть технологии, то, возможно, пик потребления нефти будет достигнут в течение следующей пары десятилетий. Очевидно, что с ростом мировой экономики большая потребность в нефти в ближайшем будущем сохранится.

В то же время борьба с изменением климата находится в центре внимания как в Европе, так и во всем мире, и есть надежда, что в развитие технологий большие суммы будут инвестировать как публичный, так и частный сектор. В то же время возможности финансирования нефтяных технологий будут уменьшаться из-за снижения интереса со стороны как инвесторов, так и зарубежного капитала.