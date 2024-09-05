Раньше считалось, что у нас мало запасов нефти и, когда они подойдут к концу, мы вынуждены будем уменьшить потребление нефти. Однако люди постоянно находят новые нефтяные месторождения и, очевидно, потребление нефти закончится не потому, что будут исчерпаны ее запасы, а потому, что мы просто сами откажемся от ее потребления.
Пеэп Ялакас: Когда мы достигнем конца нефтяного века?
Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что спрос на нефть достигнет переломной точки в 2028 году. Утверждается, что высокие цены на нефть и риск нестабильности снабжения ускорят переход на чистые технологии.
Однако 2028 год уже недалеко, и подобные прогнозы указывают на скорый конец нефтяной эпохи. В то же время нефтяной картель OPEC+ прогнозирует рост спроса на нефть до 2045 года. Можно предположить, что организация стран-экспортеров нефти по-прежнему надеется на более активное потребление нефти, однако так же считает и Управление энергетической информации США. Мнение американских экспертов относительно роста потребления нефти еще более оптимистичное - они считают, что потребление нефти достигнет переломного пункта не ранее 2050 года.
Очевидно, истина кроется где-то посередине. Одна из главных причин, почему различаются прогнозы, - электрификация шоссейного транспорта. Например, OPEC+ утверждает, что спрос на нефть в этом секторе вырастет к 2045 году примерно на 10%, в то время как IEA прогнозирует, что даже в случае наиболее пессимистичного сценария спрос на нефть уменьшится на 14%. Учитывая рост развивающихся экономик и потребность в транспортных услугах, а также темпы развития производства электромобилей и аккумуляторов, трудно ожидать настолько большого роста потребления нефти, как прогнозирует OPEC+.
Энергетика
С другой стороны, не только автомобилям требуется нефть. История показывает, что быстро развивающиеся экономики связаны с ростом спроса на энергию. Сейчас большинство людей по-прежнему проживают в странах с развивающейся экономикой. В таких развитых государствах, как США или Германия, пик потребления нефти был достигнут еще в 1970-е годы, после всемирного энергетического кризиса. В других государствах потребность в нефти, однако, растет.
Чтобы понять тенденции потребления нефти, надо отметить: по данным "Bloomberg", один житель США потребляет в 16 раз больше нефтепродуктов, чем житель Индии, и почти в шесть раз больше, чем житель Китая. Хотя в развитых странах потребление нефти стабильно сокращается, оно по-прежнему растет в развивающихся странах. IEA признает также, что инвестиции развивающихся государств в чистую энергию непропорционально малы.
Авиация и химпродукция
Даже при быстро развивающихся зеленых технологиях мы еще какое-то время будем испытывать большую потребность в нефтепродуктах, если захотим удовлетворять нужды мировой экономики и темпы роста населения земного шара. Два сектора, относительно которых почти все согласны с тем, что потребность в нефти тут будет расти до 2050 года, - это авиация и производство нефтехимической продукции. С ростом мировой экономики увеличится и количество полетов, а также потребление пластика и прочих изделий нефтехимии.
Даже прогнозирующий скорое завершение нефтяной эпохи IEA согласен, что прекращения использования одноразового пластика и внедрения повторного использования пластика недостаточно, чтобы уменьшить потребление нефти, необходимой для производства пластика. Электрические самолеты - это далекая мечта, то есть если весь мир не присоединится к движению "Flygskam" (в переводе с шведского языка "летать стыдно"), то потребность авиации в нефти будет расти по-прежнему.
Сельское хозяйство и безопасность
Промышленная и сельскохозяйственная тяжелая техника тоже не сможет в ближайшее время передвигаться на аккумуляторах, а большей частью будет ездить на дизеле и частично - на биотопливе.
"Хотя сейчас очень сложно прогнозировать изменение цен на нефть в более отдаленной перспективе, есть вероятность, что нефтяные рынки станут более фрагментированными, а цены - более волатильными".Пеэп Ялакас, руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB
Причина проста: аккумуляторы в настоящий момент еще не обладают достаточно разумным соотношением кубатуры и емкости, чтобы двигать тяжелую технику с применением разумных технических решений. Плюс к тому ценную пахотную землю нельзя утрамбовывать перевозящей тяжелые аккумуляторы техникой, так как плодородие постепенно снизится.
Что такие прогнозы могут означать для рядового потребителя?
Если предприятия нефтяного сектора станут принимать инвестиционные решения на основании прогнозируемого IEA низкого спроса на нефть, а потребление окажется в действительности большим, то вырастут цены на нефть и продукцию из нее. В противном случае потребителя могут ждать более низкие цены на нефть вследствие излишков предложения, но тогда исчезнет мотивация уменьшить потребление нефти. Хотя сейчас очень сложно прогнозировать изменение цен на нефть в более отдаленной перспективе, есть вероятность, что нефтяные рынки станут более фрагментированными, а цены - более волатильными.
Сейчас главным неизвестным является развитие технологий. Если солнечные, ветряные и аккумулирующие технологии будут развиваться быстрее, а также усовершенствуются прочие заменяющие нефть технологии, то, возможно, пик потребления нефти будет достигнут в течение следующей пары десятилетий. Очевидно, что с ростом мировой экономики большая потребность в нефти в ближайшем будущем сохранится.
В то же время борьба с изменением климата находится в центре внимания как в Европе, так и во всем мире, и есть надежда, что в развитие технологий большие суммы будут инвестировать как публичный, так и частный сектор. В то же время возможности финансирования нефтяных технологий будут уменьшаться из-за снижения интереса со стороны как инвесторов, так и зарубежного капитала.