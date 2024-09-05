ПЕРЕДОВИЦА Какие права должен иметь заключенный?

Конечно, у многих людей сложилось мнение, что чем хуже людям, которые там сидят, тем лучше. Потому что люди обычно попадают в тюрьму за очень серьезные нарушения закона, и здравая логика подсказывает, что если человеку там находиться максимально плохо, то он сделает все, чтобы в дальнейшем не попасть в тюрьму. Но это только часть правды. Не секрет также, что в тюрьмах есть люди, которые оказываются там не впервые, и статистика показывает, что процент рецидивов наиболее высок среди преступников, отбывших тюремное заключение.

За прошедшие годы условия содержания в наших тюрьмах были облегчены, например, заключенным теперь разрешено пользоваться компьютерами и интернетом, увеличилось количество переводов заключенных из отделений строгого режима в обычные тюрьмы, смягчились условия отправки в карцер и так далее. И, конечно, в целом сократилось количество приговоров к тюремному заключению, которые были заменены альтернативными наказаниями. Такая политика, вероятно, сыграла решающую роль в сокращении числа заключенных в наших тюрьмах примерно на треть за последние десять лет.

В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о визите канцлера права в Вирускую тюрьму и о том, как там обращаются с больными заключенными. Канцлер обнаружила там и другие более мелкие недочеты. Однако обеспечение прав заключенных необходимо для всего общества, поскольку цель состоит в том, чтобы человек, освобожденный из тюрьмы, смог адаптироваться к правилам общества. Для этого с ним нужно обращаться по этим правилам и тогда, когда он находится в тюрьме.