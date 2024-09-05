В Кохтла-Ярве отныне действуют три высшие школы

Таллиннская высшая школа здравоохранения действует в Кукрузе уже более двадцати лет. С этой осени Кохтла-Ярвеское структурное подразделение высшей школы здравоохранения готовит наряду с медсестрами и работниками по уходу специалистов по развитию здоровья. Таллиннская высшая техническая школа открыла в кукрузеском учебном здании обучение по программе "социальная работа". Во вторник учебу начали в общем около 150 первокурсников.

- То, что две резидирующие в Таллинне прикладные высшие школы объединились именно в Ида-Вирумаа под одной крышей, чтобы вносить вклад в развитие местной жизни, имеет символическое значение, - сказала ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс. - Социальную работу и здравоохранение в Эстонии совместно еще не изучают и не преподают - мы делаем здесь очень знаковый шаг вперед.