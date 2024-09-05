ОДИН ВОПРОС Как долго придется ждать перелома в Ида-Вирумаа, чтобы уровень безработицы начал заметно снижаться?

Министр регионального развития и сельского хозяйства ПИРЕТ ХАРТМАН:

- Период подготовки этого перелома был недолгим. Мы только сегодня переходим на эстоноязычное образование, хотя могли бы сделать это много лет назад. Меры поддержки предпринимательства по-настоящему начинают реализовываться только сейчас.

Время, когда государство по-настоящему обратило внимание на Ида-Вирумаа и инвестировало сюда, было не очень продолжительным. Я думаю, что больший положительный эффект того, что делается сейчас через фонд справедливого перехода, проявится через четыре-пять лет. Именно столько времени нужно этим компаниям [получившим поддержку фонда], чтобы запуститься и нанять людей.

Но я согласна с тем, что даже когда эти компании начнут работать, все равно останутся люди, которые не пойдут на переобучение и которым будет очень сложно найти работу.