Псевдосутенер из Кохтла-Ярве обманывал заказчиков проституток

Анатолий (37 лет) предстал перед судом по обвинению в том, что в период с августа 2022 года по май 2023 года он размещал на интернет-порталах объявления, в которых обещал за плату не менее 25 евро прислать номера телефонов женщин, желающих встретиться с мужчинами или оказать интимные услуги, или привести женщин к клиентам для оказания интимных услуг. Однако в действительности у него не было намерения предоставлять рекламируемые услуги.