Вируский уездный суд признал виновным в мошенничестве мужчину из Кохтла-Ярве, который предлагал посреднические услуги в поиске проституток, брал за это деньги, но не предоставлял обещанных контактных данных проституток.
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Псевдосутенер из Кохтла-Ярве обманывал заказчиков проституток
Анатолий (37 лет) предстал перед судом по обвинению в том, что в период с августа 2022 года по май 2023 года он размещал на интернет-порталах объявления, в которых обещал за плату не менее 25 евро прислать номера телефонов женщин, желающих встретиться с мужчинами или оказать интимные услуги, или привести женщин к клиентам для оказания интимных услуг. Однако в действительности у него не было намерения предоставлять рекламируемые услуги.
Он не предоставлял номера телефонов женщин, оказывающих интимные услуги, либо сообщал заинтересованным выдуманные номера. "Таким образом, он заведомо создал неправильное восприятие истинных обстоятельств у других лиц с целью получения финансовой выгоды", - сказано в обвинительном заключении.