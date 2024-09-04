Самая новая деревня Ида-Вирумаа подарила себе ежовую скульптуру

Улицы в окрестностях железной дороги, где расположено более шестидесяти домохозяйств и которые раньше были частью поселка Кохтла-Нымме, образовали два года тому назад отдельную деревню. В субботу Кохтла-Ууэкюла отмечала свою вторую годовщину и открыла ежовую инсталляцию.

- Из эстонской народной мифологии известно, что еж - умный зверек. То, что он здесь вместе с ежатами, символично. Наша община тоже думает о том, как бы активизировать деревенскую жизнь. В нашей деревне продается несколько участков, мы предполагаем, что народу у нас добавится. Мы подумали, что если приведем в порядок въезд в свою деревню, то авось люди посмотрят, что община тут такая, в которую стоит приехать, - сказал инициатор создания новой деревни Калев Наур.