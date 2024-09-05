Station Narva 2024 "Singer Vinger" наконец-то приедет в Нарву

Вокалист и рассказчик группы Харди Вольмер признается, что ни "Singer Vinger", ни его предшественники "Päratrust" и "Turist" до сих пор не заезжали со своими концертами дальше Йыхви. "К сожалению, в Нарву раньше не приглашали, хотя я не устаю хвастаться, что мы являемся в то же время рок-коллективом, у которого есть песня и о Нарве", - сказал Вольмер, имея в виду песню "Aino on ainus".