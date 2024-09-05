В субботу в Лиймала вновь встречали живописцев из Кохтла-Ярве и Кивиыли, которые уже второй год проводят здесь традиционный августовский плэнер. Ненастье не помешало вдохновению.

Субботний день выдался дождливым, но мокнуть художникам не пришлось - хозяева комплекса "Tulivee" разрешили им работать под крышей, а большие панорамные окна прибрежного павильона не скрывали красот устья реки Пуртсе и морского берега.

- Благодаря такой погоде у меня появилась "дождливая" картина, - довольна одна из завсегдатаев летних пленэров Ольга Жаркова, подчеркнув, что привыкла к капризам погоды, потому что она часто пишет на улице на даче в Карьямаа.