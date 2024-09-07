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Нейроученый Яан Ару: искусственный интеллект должен поддерживать настоящий разум, а не отуплять его

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Яан Ару рассказал в преддверии учебного года участвовавшим в медийной летней школе в Тойла учителям, учащимся и родителям о том, как правильно пользоваться искусственным интеллектом. "Людям нужно больше критического мышления, которое, однако, системы искусственного интеллекта сами не поддерживают. Его может развить школа".
Яан Ару рассказал в преддверии учебного года участвовавшим в медийной летней школе в Тойла учителям, учащимся и родителям о том, как правильно пользоваться искусственным интеллектом. "Людям нужно больше критического мышления, которое, однако, системы искусственного интеллекта сами не поддерживают. Его может развить школа". Фото: Margus Ansu

Школа не может запрещать или контролировать искусственный интеллект. Лучше считаться с ним и сделать школьную работу защищенной от искусственного интеллекта, считает нейроученый, адъюнкт-профессор Института компьютерных наук Тартуского университета Яан Ару.

Яан Ару не согласен с мнением, будто технологии всегда полезны и дети должны соприкоснуться с ними по возможности раньше. Все зависит от того, как технологии соотносятся с тем, что имеется в мозгу.

- Если кто-то скажет, что чем раньше ребенок соприкоснется со смарт-устройством, тем лучше, то приведите ему простой пример. Мотопила - это фантастическая технология, однако всем ясно, что мы не дадим ее в руки пятилетнему ребенку. Каждой технологии - свое подходящее время, и нет такого, что чем раньше мы дадим в руки мотопилу, тем более умелым пользователем мотопилы станет человек. Так же мы можем думать о смарт-устройствах.

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