Нейроученый Яан Ару: искусственный интеллект должен поддерживать настоящий разум, а не отуплять его

Яан Ару не согласен с мнением, будто технологии всегда полезны и дети должны соприкоснуться с ними по возможности раньше. Все зависит от того, как технологии соотносятся с тем, что имеется в мозгу.

- Если кто-то скажет, что чем раньше ребенок соприкоснется со смарт-устройством, тем лучше, то приведите ему простой пример. Мотопила - это фантастическая технология, однако всем ясно, что мы не дадим ее в руки пятилетнему ребенку. Каждой технологии - свое подходящее время, и нет такого, что чем раньше мы дадим в руки мотопилу, тем более умелым пользователем мотопилы станет человек. Так же мы можем думать о смарт-устройствах.