Триумф уездных стендовиков в Латвии

После того как все участники отстреляли свои двести меток с большим или меньшим процентом попаданий, лучшим был признан Вейкко Тихван со 186 попаданиями. Ветерану Виктору Берегову удалось попасть в мишень-тарелочку 159 раз, что принесло ему второе место в классе ветеранов.