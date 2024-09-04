На состоявшемся в выходные в латвийском Виесаки Кубке Эстонии по стендовой стрельбе первое место как в абсолютном, так и в командном зачете занял Ида-Вирумаа.
Триумф уездных стендовиков в Латвии
После того как все участники отстреляли свои двести меток с большим или меньшим процентом попаданий, лучшим был признан Вейкко Тихван со 186 попаданиями. Ветерану Виктору Берегову удалось попасть в мишень-тарелочку 159 раз, что принесло ему второе место в классе ветеранов.
В командных соревнованиях компанию Вейкко Тихвану составили ставший четвертым в абсолютном зачете Сийм Суви, поразивший 176 летающих тарелочек, и Роланд Пуллеритс, со 153 попаданиями разделивший четырнадцатое место. 261 попадание также стало лучшим командным результатом.