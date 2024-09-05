ГАЛЕРЕЯ В Нарва-Йыэсуу спроектирована новая городская площадь с эстрадой и фонтанами

Новая представительская площадь для курортной части Нарва-Йыэсуу уже спроектирована на территории между зданием супермаркета "Coop", на втором этаже которого разместились органы местной власти, городским портом и береговой зоной отдыха на улице Калда. На той в общем немаленькой территории сейчас находятся, среди прочего, баня и здание спасателей, которые, разумеется, сохранятся и в будущем.

Доминантой будущей площади призвана стать концертная сцена, или песенная эстрада. Плюс, как тоже важная часть преображения городского центра притяжения, запроектирована обновленная рекреационная зона у речного берега в районе улицы Калда.

Имеющаяся сейчас автопарковка перед горуправой и горсобранием будет перенесена на другую сторону здания, ближе к автозаправочной станции. На месте нынешней парковки появится зона отдыха с фонтанами и сценой. Плюс спроектированы три торговых павильона, брать которые в аренду смогут предприниматели.

- Хотим переместить на новую площадь все большие городские праздники и построить там стационарную сцену, а также чтобы обязательно были места для отдыха, где можно хотя бы просто посидеть, - рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, давно отмечавший, что у них на курорте по факту нет такой центральной площади, какие украшают многие малые города Эстонии.