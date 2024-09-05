В курортном городе у устья пограничной реки хотят построить новую центральную площадь, пригодную для больших людных празднований, концертов и просто отдыха.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу спроектирована новая городская площадь с эстрадой и фонтанами
Новая представительская площадь для курортной части Нарва-Йыэсуу уже спроектирована на территории между зданием супермаркета "Coop", на втором этаже которого разместились органы местной власти, городским портом и береговой зоной отдыха на улице Калда. На той в общем немаленькой территории сейчас находятся, среди прочего, баня и здание спасателей, которые, разумеется, сохранятся и в будущем.
Доминантой будущей площади призвана стать концертная сцена, или песенная эстрада. Плюс, как тоже важная часть преображения городского центра притяжения, запроектирована обновленная рекреационная зона у речного берега в районе улицы Калда.
Имеющаяся сейчас автопарковка перед горуправой и горсобранием будет перенесена на другую сторону здания, ближе к автозаправочной станции. На месте нынешней парковки появится зона отдыха с фонтанами и сценой. Плюс спроектированы три торговых павильона, брать которые в аренду смогут предприниматели.
- Хотим переместить на новую площадь все большие городские праздники и построить там стационарную сцену, а также чтобы обязательно были места для отдыха, где можно хотя бы просто посидеть, - рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, давно отмечавший, что у них на курорте по факту нет такой центральной площади, какие украшают многие малые города Эстонии.
Устойчивая идея создать и обустроить представительскую площадь родилась в курортном городе в 2018 году - тогда затевалось строительство на улице Яана Поска нового коммерческого здания, в которое в 2020 году переехали на правах арендаторов горсобрание и управа Нарва-Йыэсуу. Тут же рядом, у порта, регулярно проводятся народные праздники и ярмарки, однако условия для подобных мероприятий не сильно-то приспособленные. Поэтому городом был заказан проект полноценной площади, и он уже выполнен. Для возможности реализовать этот проект на практике горуправа нынче в августе распорядилась выдать разрешение на строительство, прежде получив все необходимые согласования.
Впрочем, как раз строительства в ближайшее время не обещано - и готовый проект еще может задержаться у городских чиновников на полке. Максим Ильин признал, что нет источника финансирования, тогда как общая смета - около двух миллионов евро.
- Учитывая те проекты, которые мы в Нарва-Йыэсуу уже реализуем, а также тот факт, что до 2028 года новых европейских денег самоуправлениям не будет, да еще и неизвестно, на что их будут давать, мне видится, что полная реализация этого проекта будет возможна лишь после 2027 года, - предположил Ильин.
Однако мэр почти уверен, что чуть раньше будет возможно воплотить ту часть проекта, что улучшает рекреационную зону у прибрежной улицы Калда. Там запроектированы разные малые формы уличной архитектуры, а значит, больших бюджетных вложений не потребуется. "Я почти уверен, что ту часть проекта мы реализуем раньше 2027 года", - оптимистично заявил Ильин.