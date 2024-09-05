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В многоквартирном доме в Нарве произошла утечка: дом остался без газа

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Газовый бойлер. Иллюстративное фото.
Газовый бойлер. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

4 сентября в 18.11 спасатели были вызваны в многоквартирный дом на улице Выйду в Нарве, где сработал датчик угарного газа.

Хозяин квартиры открыл окна и сам вышел на улицу.

Спасатели проверили несколько квартир в подъезде, еще в нескольких квартирах замерили содержание угарного газа в воздухе. В одной квартире в ванной комнате использовался газовый прибор без корпуса, использование прибора было запрещено и людей попросили покинуть квартиру.

Квартиры проветрились, газовый кран в доме был перекрыт.

О случившемся был проинформирован председатель квартирного товарищества, который на следующий день вызвал газотехников.

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