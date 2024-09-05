В прошлом году государство выделило на реконструкцию многоквартирных домов в Эстонии 80 млн евро; открытие следующего раунда финансирования ожидается и в этом году. Хотя квартирное товарищество, получившее пособие на реновацию дома, согласно требованиям государственного фонда KredEx, должно нанять технического консультанта, это не уменьшает нагрузку на правление товарищества, которая может стать камнем преткновения для бесперебойного процесса.
Эксперты: Ремонт многоквартирного дома – сложная задача для товарищества
По словам специалиста банка SEB Рихо Треумута, современная реновация – это не только утепление фасада или ремонт крыши: "С изменением норм и требований, предъявляемых к современным условиям жизни, проекты реновации превратились в масштабные проекты реконструкции, более сложные как с точки зрения строительства, так и с точки зрения бюджета".
В прошлом году больше всего заявок на реновацию в банк SEB подали из Тартумаа, Харьюмаа и Пярнумаа.
"Хотя можно было бы предположить, что самым активным будет Таллинн, это не так. Решение банка о реновации не зависит от региона, но определенные районы более предприимчивы. Статистика последних лет показывает, что больше всего запросов на реконструкцию старых советских многоквартирных домов поступает из Южной Эстонии", – отметил Треумут.
По его словам, средняя стоимость ремонтных работ колеблется от 1,1 млн евро для небольших проектов и до 1,5-2 млн евро в случае больших домов.
"Ремонтные работы подорожали, проектов стоимостью менее миллиона евро становится все меньше. Однако польза от реновации через несколько лет превысит затраты и усилия – будь то снижение коммунальных платежей или увеличение стоимости квартиры, купленной для инвестиций," – добавил Треумут.
Сторонних консультантов привлекают все чаще
Реконструкция многоквартирного дома – особенно сложная задача для квартирного товарищества как организации, и чем более трудоемким становится проект, тем более необходимо качественное управление проектом.
"Если говорить о реконструкции в контексте квартирных товариществ, то важно предпринять несколько шагов, которые с большой вероятностью обеспечат положительное решение по кредиту: сопоставить свои пожелания и потребности, привлечь членов квартирного товарищества, грамотно и обдуманно подготовить бюджет, затем обратиться в банк, подать заявку, и уже на последнем этапе анализируется возможность выдачи кредита. Важно понять, какие работы необходимы и сколько они могут стоить. Необходимо серьезно принять во внимание свои финансовые возможности", – посоветовал Треумут.
Марек Каазик, руководитель проектов Ehitusagentuur, занимающегося проектированием, управлением строительными проектами и надзором собственников, отмечает, что, хотя пособия KredEx сопровождаются требованием нанять технического консультанта, это не снижает нагрузку на правление квартирного товарищества в управлении проектом.
"Сторонних руководителей проектов все чаще привлекают к процессу реконструкции многоквартирных домов, и со временем эта тенденция, скорее всего, лишь усугубиться. В какой-то момент правление квартирного товарищества может не справиться со всеми навалившимися на него проблемами", – пояснил Каазик.