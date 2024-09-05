Эксперты: Ремонт многоквартирного дома – сложная задача для товарищества

По словам специалиста банка SEB Рихо Треумута, современная реновация – это не только утепление фасада или ремонт крыши: "С изменением норм и требований, предъявляемых к современным условиям жизни, проекты реновации превратились в масштабные проекты реконструкции, более сложные как с точки зрения строительства, так и с точки зрения бюджета".

В прошлом году больше всего заявок на реновацию в банк SEB подали из Тартумаа, Харьюмаа и Пярнумаа.

"Хотя можно было бы предположить, что самым активным будет Таллинн, это не так. Решение банка о реновации не зависит от региона, но определенные районы более предприимчивы. Статистика последних лет показывает, что больше всего запросов на реконструкцию старых советских многоквартирных домов поступает из Южной Эстонии", – отметил Треумут.

По его словам, средняя стоимость ремонтных работ колеблется от 1,1 млн евро для небольших проектов и до 1,5-2 млн евро в случае больших домов.

"Ремонтные работы подорожали, проектов стоимостью менее миллиона евро становится все меньше. Однако польза от реновации через несколько лет превысит затраты и усилия – будь то снижение коммунальных платежей или увеличение стоимости квартиры, купленной для инвестиций," – добавил Треумут.

Сторонних консультантов привлекают все чаще

Реконструкция многоквартирного дома – особенно сложная задача для квартирного товарищества как организации, и чем более трудоемким становится проект, тем более необходимо качественное управление проектом.

"Если говорить о реконструкции в контексте квартирных товариществ, то важно предпринять несколько шагов, которые с большой вероятностью обеспечат положительное решение по кредиту: сопоставить свои пожелания и потребности, привлечь членов квартирного товарищества, грамотно и обдуманно подготовить бюджет, затем обратиться в банк, подать заявку, и уже на последнем этапе анализируется возможность выдачи кредита. Важно понять, какие работы необходимы и сколько они могут стоить. Необходимо серьезно принять во внимание свои финансовые возможности", – посоветовал Треумут.

Марек Каазик, руководитель проектов Ehitusagentuur, занимающегося проектированием, управлением строительными проектами и надзором собственников, отмечает, что, хотя пособия KredEx сопровождаются требованием нанять технического консультанта, это не снижает нагрузку на правление квартирного товарищества в управлении проектом.

"Сторонних руководителей проектов все чаще привлекают к процессу реконструкции многоквартирных домов, и со временем эта тенденция, скорее всего, лишь усугубиться. В какой-то момент правление квартирного товарищества может не справиться со всеми навалившимися на него проблемами", – пояснил Каазик.