ОПРОС ⟩ Обоснованно ли повышение зарплат руководителей Кохтла-Ярве, о чем есть решение горсобрания?
Сергей ШРАМОВ, пенсионер:
- Конечно обоснованно: цены растут, работа у них ответственная и нервная. Поставьте себя на их место, наверное, я и сам бы так же поступил, если бы имел такую возможность. Поэтому осуждать за это не могу, пусть работают и покажут, что зарплаты им подняли не напрасно.
Сергей КОТОВ, строитель:
- Больше склоняюсь к тому, что решение обоснованно. Раз во всех сферах зарплаты поднимаются, наверное, у них есть основания, не зря же депутаты поддержали. Но если рассуждать по совести, то будучи на их месте, наверное, я бы себе не поднимал. Но у каждого есть свои причины и доводы.
Андрей ХОДОНЕНОК, шахтер:
- Нет, они не правы. Не то время - в регионе зарплаты не растут и перспективы в этом направлении не видно, на фоне подорожания всего это нехорошо выглядит, прежде всего с моральной точки зрения.
Людмила КРЕЧЕТОВА, пенсионер:
- Оборзевши совсем. С одной стороны, понятно, что работа у них не сахар, наверное, руководители города должны получать больше, чем другие, но не во столько же раз...
Николай ФАКЕЕВ, учащийся на курсах электриков:
- Мне трудно дать оценку действиям руководителей, потому что я не слежу за политикой, не знаю их и не знаю, что они делают для города. Возможно, это обоснованное решение, но, с другой стороны, вряд ли это хорошо - слишком большой разрыв, пусть попробуют где-то в другом месте заработать такие деньги.