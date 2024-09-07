ОПРОС Обоснованно ли повышение зарплат руководителей Кохтла-Ярве, о чем есть решение горсобрания?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей ШРАМОВ, пенсионер: - Конечно обоснованно: цены растут, работа у них ответственная и нервная. Поставьте себя на их место, наверное, я и сам бы так же поступил, если бы имел такую возможность. Поэтому осуждать за это не могу, пусть работают и покажут, что зарплаты им подняли не напрасно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей КОТОВ, строитель: - Больше склоняюсь к тому, что решение обоснованно. Раз во всех сферах зарплаты поднимаются, наверное, у них есть основания, не зря же депутаты поддержали. Но если рассуждать по совести, то будучи на их месте, наверное, я бы себе не поднимал. Но у каждого есть свои причины и доводы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрей ХОДОНЕНОК, шахтер: - Нет, они не правы. Не то время - в регионе зарплаты не растут и перспективы в этом направлении не видно, на фоне подорожания всего это нехорошо выглядит, прежде всего с моральной точки зрения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила КРЕЧЕТОВА, пенсионер: - Оборзевши совсем. С одной стороны, понятно, что работа у них не сахар, наверное, руководители города должны получать больше, чем другие, но не во столько же раз...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Николай ФАКЕЕВ, учащийся на курсах электриков: - Мне трудно дать оценку действиям руководителей, потому что я не слежу за политикой, не знаю их и не знаю, что они делают для города. Возможно, это обоснованное решение, но, с другой стороны, вряд ли это хорошо - слишком большой разрыв, пусть попробуют где-то в другом месте заработать такие деньги.