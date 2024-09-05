Каллас: неправильно ожидать знания эстонского от детей, начавших учебу в школах перехода, спустя несколько дней

"Я не могу не прокомментировать тему Школьного мира, которая два дня бурно обсуждается в обществе после выхода в эфир Kanal 2 репортажа о переходе на эстонский язык обучения, потому что министерство продолжает получать запросы от СМИ показать школу, где дела идут не очень хорошо, чтобы журналисты могли пойти и проверить, какие ошибки были допущены. Напомню, что сегодня четверг, 5 сентября, а переход на эстонский язык обучений у нас начался в понедельник", – сказала министр образования и науки Кристина Каллас, передает rus.err.

По ее словам, неправильно ожидать знания эстонского языка от детей, начавших учебу в школах перехода, спустя несколько дней.

"Я призываю общественность соблюдать Школьный мира, который мы по традиции заключили 1 сентября в Раквере. Его идея в том, чтобы учителя и ученики смогли начать учебный год, задать темп и строить планы. Идти в школы 5 сентября искать ошибки в переходе на эстоноязычное обучение, по-моему, противоречит цели, которую мы поставили перед реформой образования, – сказала Каллас. – Даже если иногда на уроках будет звучать русский язык, это для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Важно наладить рабочий процесс с детьми в классах. Повторю, дайте время детям, учителям, руководителям школ".

Она также отметила тот факт, что некоторые из детей, которые сегодня пошли в первый класс, знают эстонский язык очень хорошо, некоторые знают немного, а некоторые не знают эстонского языка вообще.

"Это могут быть дети из Украины, которые действительно еще не понимают эстонского языка. Не говоря уже о том, что дети не привыкли общаться с журналистами перед камерой. Поэтому призываю соблюдать Школьный мир и позволить начать процесс обучения. Это очень большое изменение, и оно не произойдет в одночасье, и уж точно не к 5 сентября", – подчеркнула Кристина Каллас.