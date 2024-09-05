ВИДЕО Грузовик с грузом металлолома перевернулся возле Кохтла-Ярве

По данным полиции, в результате аварии ни водитель, ни кто-либо еще не пострадал.

Водитель был трезв и имел право управлять грузовиком. Авария, в результате которой на дорогу также вылетели куски металлолома из груза, произошла незадолго до двух часов дня.

На месте происшествия скорость на трассе временно ограничили до 50 км/ч, движение регулировали регулировщики.

Чтобы убрать груз с дороги, потребовалось несколько часов.