Воинское подразделение ГРУ осуществило кибератаки против государственных учреждений Эстонии

Центральная криминальная полиция под руководством Государственной прокуратуры провела уголовное производство, в ходе которого было установлено, что это же подразделение в 2020 году совершило кибератаки против государственных учреждений Эстонии. В ходе уголовного производства были установлены три офицера ГРУ, в отношении которых есть основание подозревать их в осуществлении кибератак: Юрий Денисов, Николай Корчагин и Виталий Шевченко.

"Мы выявили первые зацепки и подозреваемого уже на ранней стадии расследования, что позволило нам в сотрудничестве с другими органами предотвратить больший ущерб и распространени", — сказал Аго Амбур, руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью.

Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством о заключении под стражу троих подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии. Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство и выдал ордер на заочный арест.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, трое мужчин объявлены в международный розыск на основании ордеров на арест. "Хотя в настоящее время известно, что подозреваемые находятся в России, но международный розыск и ордера на арест означают, что, когда они выезжают из России, они подвергаются реальному риску быть задержанными какой-либо страной и экстрадированными в Эстонию для судебного производства," сказал государственный прокурор Вахур Верте.