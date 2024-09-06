В августе цены продолжали расти

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в августе на индекс потребительских цен по сравнению с августом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с различными товарами и услугами. «При этом гигиенические товары подорожали на 7,1%, а услуги в области красоты и гигиены — на 13,2%», — добавила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с августом прошлого года более всего (на 54,6%) подорожали соки и сиропы. Оливковое масло подорожало на 44% и какао на 22,9%. Подешевели обработанные фрукты (-10,4%) и сахар (-19,5%). По сравнению с тем же периодом прошлого года в августе 2024 года бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо — на 6,9%.

По сравнению с июлем в августе на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, завершение распродаж одежды и обуви, с другой — снижение цен на моторное топливо.