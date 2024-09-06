По данным Департамента статистики, электростанции Эстонии произвели в 2023 году 5686 гигаватт-часов (ГВт⋅ч) электроэнергиии и 4323 ГВт⋅ч теплоэнергии. Производство электроэнергии уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 37% и производство теплоэнергии — на 15%.
Производство электроэнергии из горючего сланца в прошлом году уменьшилось
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Труутс, уменьшение производства электроэнергии было обусловлено значительным сокращением потребления горючего сланца. «Количество электроэнергии, произведенной из горючего сланца, за год сократилось почти на 40% и составило лишь треть от общего объема произведенной электроэнергии. В 2022 году доля электричества, произведенного из горючего сланца, составляла больше половины от общего объема электроэнергии», — пояснила Труутс.
Хотя количество электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, осталось в прошлом году на уровне 2022 года, оно составило половину от совокупной продукции электроэнергии. Больше всего возобновляемой энергии (46%) было произведено из древесины. Как из ветряной, так и из солнечной энергии было произведено около четверти общего объема возобновляемой энергии. В годовом сравнении больше всего увеличилось производство солнечной энергии (16%).
В процессе когенерации, позволяющем использовать топливо более экономно, было произведено 20% электричества. На когенерационных станциях было произведено 1167 ГВт⋅ч электроэнергии и 3800 ГВт⋅ч теплоэнергии. Тем не менее объемы продукции как электроэнергии (16%), так и теплоэнергии (13%) по сравнению с прошлым годом сократились. На когенерационных станциях электро- и теплоэнергия производятся из разного топлива, самый большой вклад в производство энергии в тераджоулях внесло дровяное топливо.