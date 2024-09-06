Сийм Каллас уходит из политики

„Время вышло, хватит“, — сказал Каллас Delfi. В среду он также проинформировал о своем решении членов партии и парламентской фракции.

Однако решение далось ему нелегко. „Я долго думал, и это решение все откладывалось, но в итоге решил, что новый год в Рийгикогу начнется без меня“, — сказал Каллас.

Одной из причин ухода Каллас назвал состояние здоровья. „Годы делают свое дело, а здоровье такое, какое есть, продолжать уже некомфортно“, — сказал он.

Каллас пока не планирует покидать партию. „Нельзя сказать, что я совсем отдаляюсь от мира“, — сказал он.

„Тот этап, который мы прошли вместе, вовсе не малозначителен. Она сформировала гораздо большую часть истории Эстонской Республики, чем мы могли себе представить 25 лет назад. Пять выигранных выборов, пять возглавляемых нами правительств. Сохраним эту Эстонию такой, какой мы ее сформировали. Она того стоит“, - написал он своим коллегам-однопартийцам.

Вместе с тем, Каллас пишет книгу. „Я не планирую отказаться от либеральной идеологии после ухода из политики. Я сейчас подготавливаю к скорому выходу книгу об истории либеральной политики, людях и идеях“, - поделился Каллас своими ближайшими планами.

Сегодня Каллас подаст в руководство Рийгикогу заявление о сложении полномочий депутата парламента.На прошлогодних выборах в Рийгикогу политик баллотировался в Таллинне — в районах Ласнамяэ и Пирита, где набрал 7393 голоса.

Замещающий Калласа депутат Рийгикогу Ирина Талвисте уже решила отказаться от кресла парламентария, так как хочет продолжить работу на посту вице-мэра Пярну. Это означает, что место Калласа в Рийгикогу должен занять Юри Яансон, который не принял еще окончательного решения о переходе на работу в парламент.