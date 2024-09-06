Силламяэ наполнился музыкой и волшебным светом

В Силламяэ снова наступило время джаза - в четверг вечером сотни горожан собрались на бульваре Мере, чтобы на свежем воздухе посмотреть концерт открытия фестиваля, которому исполнилось двадцать лет. Публика постоянно прибывала, и чем больше звучало музыки, тем больше люди наполнялись эмоциями и активнее выражали их.