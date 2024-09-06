В Силламяэ снова наступило время джаза - в четверг вечером сотни горожан собрались на бульваре Мере, чтобы на свежем воздухе посмотреть концерт открытия фестиваля, которому исполнилось двадцать лет. Публика постоянно прибывала, и чем больше звучало музыки, тем больше люди наполнялись эмоциями и активнее выражали их.
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Силламяэ наполнился музыкой и волшебным светом
Фестиваль два десятилетия назад создавался для молодых музыкантов, и хотя за прошедшие годы он преобразился, главные традиции сохраняют. Именно поэтому первое слово дали молодым исполнителям - группу "Kosmonauci" пригласили из Польши.
Директор фестиваля Владимир Высоцкий очень рад: смесь джаза с новыми, современными стилями заразила эмоциями горожан, особенно молодежь. А сами гости в восторге от небольшого эстонского города, говорят, что очень заряжают позитивом шикарный вид на море, разновозрастная доброжелательная публика, в адрес которой они не уставали сыпать комплименты. Считают большой удачей в своей творческой карьере открывать известный музыкальный форум.